Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 15 maggio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 15 maggio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Forse sei troppo concentrato sul lavoro e meno sull’amore. Relazioni delicate, soprattutto con partner dal carattere forte. Le coppie già instabili potrebbero discutere, attenzione!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Settimana molto positiva in amore e nel lavoro, nessun vero ostacolo astrale, ma attenzione a non rilassarti troppo. Serve continuare ad impegnarsi per ottenere risultati stabili.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

E’ arrivato il momento di lasciare alle spalle le tensioni nate soprattutto nei mesi passati di marzo ed aprile. Emozioni e amore diventano protagonisti e in particolare il prossimo mese, quello di giugno, favorisce la sfera dei sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Venere regala amore e nuove emozioni visto che ora si trova in un passaggio davvero molto importante. Addirittura un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Vi attende un weekend molto attivo e passionale, quindi preparatevi!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il Leone dovrebbe ritrovare un pò di rela, dopo un periodo di grande nervosismo per la presenza di una Luna nervosa, ma restano grandi possibilità di vittoria e successo. Forse è proprio questo successo che costa fatica. In amore meglio la giornata di domenica.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Situazioni lentamente si sbloccano. Se hai fatto delle richieste nel passato, se vuoi cambiare accordi e contratti avremmo un cielo molto importante. Non è una fase negativa, ma di attesa. Le prospettive future sono migliori anche per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

E’ arrivato il tempo di capire chi tenere vicino dopo recenti conflitti che hanno lasciato insoddisfazione, hai la sensazione di meritare molto di più. In amore servono chiarimenti, ma prestate attenzione alle parole anche in vista delle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Lo Scorpione avrà un giugno molto attivo anche nell’ambito del lavoro e anche in queste giornate si potrà cominciare a capire come stanno andando le cose. Progetti e decisione prendono velocità. Possibili confronti importanti e finalmente anche i sentimenti si risvegliano.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Finalmente Venere non sarà più contraria. Recupero in amore, amicizia e socialità. E’ poi questo è un cielo importante per i creativi, liberi professionisti, per coloro che lavorano a provvigione. Dopo un periodo di silenzio arrivano aperture, ma è anche tempo di nuove scelte e nuovi percorsi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Weekend più leggero e sereno. Quello che hai passato negli ultimi tempi non lo augureresti neppure al tuo peggior nemico. Sappi che sono favoriti i dialoghi e in qualche modo si potrà persino ricucire uno strappo. Le coppie in crisi dovranno affrontare chiarimenti. Venere non perdona, ma in questo momento la tua testa è presa da altri pensieri più legati alla sfera lavorativa.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Bisogna affrontare questioni pratiche e irrisolte. Chi ha firmato un accordo se ne è pentito o magari ci sarà anche necessità di rivolgersi ad un esperto, avvocato, notaio, commercialista, per riuscire a risolvere una situazione. Attenzione a firme e decisioni affettare. Emozioni da recuperare e riequilibrare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

E’ un momento in cui c’è pressione dall’esterno, ma con la presenza di Giove favorevole e altri pianeti attivi tantomeno Giugno è un mese che porta buone soluzioni. E’ molto importante stringere i tempi, soprattutto se ci tieni ad ottenere un buon successo o un vantaggio, non rimandare nulla a Luglio. L’importante è esprimere chiaramente il tuo punto di vista proprio entro la fine del mese.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.