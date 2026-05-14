Tutto pronto per la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, il concorso canoro in corso alla Wiener Stadthalle di Vienna. Scopriamo la scaletta di stasera, giovedì 14 maggio 2026, in diretta su Rai2.

Eurovision Song Contest 2026 dove vederlo? Date e programma

Stasera, giovedì 14 maggio 2026, dalle ore 21.00 va in onda la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 in prima serata su Rai2. La 70esima edizione del concorso canoro è trasmessa dalla Wiener Stadthalle di Vienna con la conduzione affidata a Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. A commentare per l’Italia l’inedita coppia composta da Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi. Ospite della seconda semifinale dell’Eurovision JJ, la vincitrice dello scorso anno che con il brano “Wasted Love” ha portato la vittoria in Austria.

Dopo la prima semifinale di martedì 12 maggio 2026 che ha visto esibirsi anche il nostro Sal Da Vinci con “Per sempre si!”, stasera appuntamento con la diretta della seconda semifinale che vede in gara i restanti 15 rappresentanti delle nazioni in gara pronti a conquistare un pass di accesso alla finalissima. Attenzione: ricordiamo che ammessi di diritto alla finale i padroni di casa dell’Austria, ma anche i Big Five: Italia, Francia, Regno Unito, Germania e Spagna (ritirata dal concorso per la presenza in gara di Israele).

Scaletta Eurovision Song contest 2026 prima semifinale 12 maggio: ordine d’uscita

Durante la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 sul palcoscenico della Wiener Stadthalle le esibizioni di 15 Paesi: 15 si contendono uno dei 10 posti disponibili per la finale, mentre l’Austria, Francia e Regno Unito sono già ammesse di diritto alla finalissima.

Scopriamo la scaletta e l’ordine di uscita dei Paesi in gara all’Eurovision Song Contest 2026 nella seconda semifinale di stasera, giovedì 14 maggio 2026:

Bulgaria – DARA con “Bangaranga” Azerbaigian – JIVA con “Just Go” Romania – Alexandra Capitanescu con “Choke Me” Lussemburgo – Eva Marija con “Mother Nature” Repubblica Ceca – Daniel Zizka con “Crossroads” Francia – Monroe con “Regarde!” (già qualificata) Armenia – SIMÓN con “Paloma Rumba” Svizzera – Veronica Fusaro con “Alice” Cipro – Antigoni con “JALLA” Austria – COSMÓ con “Tanzschein” (Paese ospitante) Lettonia – Atvara con “Ēnā” Danimarca – Søren Torpegaard Lund con “Før vi går hjem” Australia – Delta Goodrem con “Eclipse” Ucraina – LELÉKA con “Ridnym” Regno Unito – LOOK MUM NO COMPUTER con “Eins, Zwei, Drei” (già qualificato) Albania – Alis con “Nân” Malta – AIDAN con “Bella” Norvegia – JONAS LOVV con “YA YA YA”

Eurovision Song Contest 2026, classifica e i paesi qualificati per la finale

Durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 dieci Paesi hanno conquistato l’accesso alla finale di sabato 16 maggio.

Ecco la classifica dei Paesi che hanno superato la prima semifinale di martedì 12 maggio 2026: