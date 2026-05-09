Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 9 maggio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 9 maggio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi vi chiede di fare chiarezza sulle priorità, soprattutto sul lavoro, dove la determinazione non manca. In amore cresce il bisogno di sincerità e confronto: le coppie cercano maggiore chiarezza, mentre chi è single potrebbe riallacciare un rapporto rimasto in sospeso. Sul piano fisico è consigliabile rallentare i ritmi e concedersi momenti di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il cielo favorisce un percorso di crescita. Nel lavoro saranno premiate costanza, affidabilità e pazienza, qualità che vi permetteranno di consolidare progetti importanti. In amore aumenta il desiderio di sicurezza e continuità, soprattutto nelle relazioni più solide. Per il benessere fisico sarà utile evitare eccessi e gestire meglio tensioni e stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La mente è brillante e particolarmente attiva, caratteristica che favorisce il lavoro, soprattutto se lavorate nella comunicazione. In amore cresce il bisogno di leggerezza, ma anche quello di sentirsi compresi davvero. Il benessere migliora se riuscirete a scaricare lo stress mentale attraverso momenti di svago o attività dinamiche.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le emozioni influenzano profondamente la giornata. Sul lavoro sarà importante mantenere lucidità e non lasciarsi condizionare troppo dall’umore del momento. In amore emerge il desiderio di protezione, intimità e stabilità emotiva, con dialoghi che possono rafforzare il rapporto. Sul piano fisico è consigliabile dedicare maggiore attenzione al riposo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Cresce il desiderio di tornare protagonisti, soprattutto nel lavoro. Le stelle invitano ad evitare atteggiamenti rigidi o autoritari. In amore la passione torna centrale, ma sarà necessario ascoltare di più il partner per evitare incomprensioni. Buona l’energia generale.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Precisione e concretezza si rivelano fondamentali nel lavoro, soprattutto nella gestione di questioni pratiche. In amore prevale il bisogno di stabilità e chiarezza, con gesti concreti che valgono più di molte parole. Il benessere migliora se riuscirete a ritagliarvi spazi di tranquillità e a ridurre l’ansia.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La ricerca di equilibrio guida le scelte della giornata. Sul lavoro sarà importante trovare il giusto compromesso senza rinunciare alle vostre idee e ai vostri obiettivi. In amore si avverte il desiderio di armonia e dialogo. Sul piano fisico è il momento di rallentare i ritmi e dedicare più attenzione al benessere mentale.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

L’intensità emotiva rappresenta un punto di forza, soprattutto nel lavoro, dove potrete affrontare con lucidità situazioni complesse o delicate. In amore le emozioni si fanno profonde e richiedono sincerità assoluta per evitare tensioni o incomprensioni. La salute richiede maggiore equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La voglia di guardare avanti e sperimentare nuove possibilità è sempre più forte. Sul lavoro questo atteggiamento può favorire cambiamenti, nuovi progetti e prospettive interessanti. In amore cresce il bisogno di libertà, ma dovrete trovare un equilibrio con le esigenze del partner. Il benessere fisico trae beneficio dal movimento e dalle attività all’aria aperta.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il senso di responsabilità vi permette di affrontare gli impegni di lavoro con grande determinazione. È una giornata favorevole per consolidare progetti e portare avanti questioni importanti. In amore sarà più efficace dimostrare i sentimenti attraverso gesti concreti piuttosto che con le parole. La salute resta stabile.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Creatività e originalità trovano spazio soprattutto nel lavoro, dove le vostre idee potrebbero ricevere consensi importanti. In amore emerge il bisogno di complicità e dialoghi più profondi e autentici. Il benessere migliora mantenendo un equilibrio tra impegni quotidiani e tempo personale.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità è particolarmente accentuata e può diventare una risorsa preziosa. In amore sarà importante evitare chiusure e comunicare con sincerità ciò che provate. Sul lavoro le intuizioni si riveleranno utili per gestire situazioni delicate. Dal punto di vista fisico cercate di proteggervi dallo stress e dedicate più attenzione all’equilibrio emotivo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.