Si è da poco conclusa la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda venerdì 8 maggio 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 15a puntata di venerdì 8 maggio

La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 8 maggio 2026 parte con l’ingresso trionfale di Ilary Blasi che saluta il pubblico e le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Si entra poi subito nel vivo della diretta con un faccia a faccia tra le regine della casa: Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Le due prime finaliste del GF VIP si ritrovano nuovamente protagoniste di un confronto – scontro. Poi è la volta di Adriana Volpe chiamata a sedersi sulla poltrona rossa che scotta della casa: la conduttrice è stata più volte criticata da alcuni concorrenti della casa. In primis Francesca Manzini che l’accusa di essere poco sincera, mentre Alessandra Mussolini è convinta che stia giocando a nascondino nascondendosi dietro Antonella Elia. Non solo, la Mussolini arriva perfino a mettere in dubbio la veridicità dell’amicizia di Adriana verso Antonella.

Spazio poi ad un momento di grande emozione per Francesca Manzini che parla della sua famiglia e di una infanzia non proprio convenzionale. Non solo, l’imitatrice si sofferma sul rapporto con la sorella Lilli che, a sorpresa, le ha scritto una lunga lettera. Sul finale una bella sorpresa per Adriana Volpe che riceve una lettera dal compagno Dario.

Chi è stato eliminato ieri sera – 8 maggio – dal Grande Fratello Vip 2026? Alessandra Mussolini seconda finalista

Durante la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 è stato comunicato anche il verdetto del televoto. Questa settimana il pubblico era chiamato decidere il nome del secondo concorrente finalista di questa edizione. Chi vuoi salvare tra Marco Berry, Francesca Manzini, Adriana Volpe e Lucia Ilardo? Il concorrente meno votato dal pubblico è stato Marco Berry, primo candidato alla prossima eliminazione.

A sorpresa però Ilary Blasi comunica ai concorrenti di un televoto flash. I nominati sono scelti con una catena di salvataggio: gli ultimi due non salvati dai compagni sono Adriana Volpe e Raul. Il pubblico da casa è chiamato a decidere chi salvare tra Marco Berry, Adriana Volpe e Raul. Alla fine il concorrente meno votato e quindi l’eliminato della puntata è Marco Berry.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 8 maggio

Durante la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 ci sono state anche le nomination. Al televoto: Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Renato, Raul e Raimondo Todaro. Chi vuoi in finale tra Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Renato, Raul e Raimondo Todaro? Alla chiusura del televoto il concorrente più votato sarà il terzo finalista di questa edizione.

L’appuntamento con la prossima puntata del GF VIP 2026 è per martedì 12 maggio su Canale 5!