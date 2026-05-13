Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 13 maggio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 13 maggio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Giornata dinamica con tanta voglia di mettersi in gioco e cambiare qualcosa nella routine. Sul lavoro serve pazienza: alcuni progetti richiederanno più tempo del previsto, ma i risultati arriveranno. In amore torna il sereno e chi ha avuto tensioni recenti potrà chiarire facilmente. Energia discreta, anche se lo stress accumulato potrebbe causare qualche fastidio muscolare: cercate di riposare di più.

Oroscopo Paolo Fox Toro

E’ una giornata di riflessione e consapevolezza. Sul lavoro è il momento giusto per far valere le proprie capacità e chiedere maggiore riconoscimento. In amore conviene evitare atteggiamenti troppo rigidi: un pizzico di elasticità aiuterà la coppia a ritrovare armonia. Buona la forma fisica, ma attenzione agli eccessi a tavola.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le stelle favoriscono il dialogo e la comunicazione. Sul lavoro potrebbero arrivare notizie positive o una proposta interessante. Ottimo momento anche per chiarire vecchi malintesi. In amore è importante parlare apertamente e senza timori. Per stare bene, cercate attività rilassanti che aiutino a scaricare la tensione mentale.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Si apre una giornata intensa dal punto di vista emotivo. Sul lavoro l’intuito sarà fondamentale per cogliere occasioni importanti. In amore cresce la complicità e i rapporti diventano più profondi e sinceri. La salute migliora, ma è meglio non esagerare con gli impegni fisici: serve un po’ di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Cresce la voglia di emergere e dimostrare quanto valete. Sul lavoro nuove opportunità interessanti, ma attenzione a non essere troppo autoritari. In amore la passione cresce, anche se la gelosia potrebbe creare qualche tensione. Energia molto alta: fare movimento vi aiuterà a mantenere l’equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La giornata inizia con grande precisione e capacità organizzativa. Nel lavoro riuscirete a gestire situazioni complicate con lucidità. In amore cercate più concretezza e meno parole inutili. La salute richiede attenzione soprattutto all’alimentazione: meglio evitare pasti pesanti e ritagliarsi momenti di relax.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sul lavoro saranno favorite le collaborazioni e i progetti condivisi. In amore è il momento giusto per lasciarsi alle spalle vecchie paure e vivere i sentimenti con maggiore spontaneità. Buona la forma fisica, ma fate attenzione alla postura e alla stanchezza accumulata.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Oggi è una giornata positiva e determinata. Sul lavoro i sacrifici fatti negli ultimi mesi iniziano finalmente a dare risultati concreti. In amore cresce la voglia di vivere emozioni forti e sincere, con incontri favoriti per i single. Energia buona, ma è importante scaricare lo stress attraverso attività fisica moderata.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Torna l’entusiasmo e la voglia di guardare avanti. Sul lavoro riuscirete a distinguervi grazie alle vostre idee e alla capacità di anticipare i tempi. In amore sentite il bisogno di maggiore stabilità senza rinunciare alla libertà personale. Salute: benessere in crescita, anche se piccoli fastidi stagionali non vanno sottovalutati.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sul lavoro state costruendo qualcosa di importante per il futuro. In amore potreste sembrare più freddi del solito, ma in realtà avete solo bisogno di proteggere la vostra privacy. Salute discreta: attenzione a stanchezza e tensioni articolari.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

E’ arrivato il momento di cambiare e sperimentare nuove strade. Sul lavoro le idee innovative saranno apprezzate, purché restiate concentrati sugli aspetti pratici. In amore i dialoghi diventano più profondi e interessanti, con possibili evoluzioni inattese. Per rilassarvi davvero, cercate di ridurre il tempo trascorso davanti a smartphone e computer.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sul lavoro saprete gestire bene i rapporti con colleghi e clienti grazie alla vostra empatia. In amore dominano romanticismo e dolcezza, favorendo momenti speciali di coppia. Per recuperare energia dedicate più tempo alla natura e mantenete una corretta idratazione.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.