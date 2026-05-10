Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 10 maggio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 10 maggio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Giornata positiva per chi vuole rimettersi in gioco. Avete energia e voglia di dimostrare quanto valete, soprattutto nel lavoro. Se ci sono questioni rimaste in sospeso, affrontatele con calma ma senza tirarvi indietro. In amore torna complicità nelle coppie, mentre i single possono vivere incontri interessanti. Cercate però di non esagerare con gli impegni: un po’ di riposo vi farà bene.

Oroscopo Paolo Fox Toro

State riflettendo molto sulle ultime decisioni prese e sentite il bisogno di maggiore sicurezza. Sul lavoro meglio non fare passi affrettati, soprattutto se ci sono accordi o scelte importanti da valutare. In amore il clima è sereno e il dialogo aiuta a chiarire vecchie incomprensioni. Dedicate più tempo a voi stessi e provate a rilassarvi un po’.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avete la mente veloce e tante idee utili da mettere in pratica. Nel lavoro è il momento giusto per collaborare con gli altri e trovare nuove soluzioni. In amore siete brillanti e coinvolgenti: chi è single potrebbe fare una conoscenza speciale. L’energia non manca, ma evitate di fare troppe cose insieme.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Oggi sentite il bisogno di stare vicino alle persone che amate e di vivere situazioni tranquille. Nel lavoro è meglio organizzare e pianificare piuttosto che agire d’istinto. In amore siete particolarmente sensibili e desiderosi di affetto. Concedetevi qualche momento di pausa per recuperare energie e serenità.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La vostra determinazione vi rende protagonisti della giornata. Sul lavoro potete farvi notare grazie alla vostra sicurezza e alla voglia di emergere. In amore torna la passione e per i single non mancano le occasioni interessanti. State bene, ma cercate di non strafare e di mantenere un po’ di equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

È il momento giusto per sistemare questioni pratiche lasciate in sospeso. Nel lavoro serve pazienza, ma i risultati arriveranno presto. In amore cercate di essere meno severi con voi stessi e con il partner: un po’ di leggerezza aiuterà il rapporto. Attenzione al riposo e all’alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

State cercando di trovare un equilibrio tra impegni e tempo libero. Sul lavoro conviene evitare discussioni inutili e concentrarsi sugli obiettivi più importanti. In amore si apre una fase più positiva, soprattutto per chi ha vissuto momenti difficili. Per scaricare la tensione dedicatevi a qualcosa che vi faccia stare bene.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

L’intuito oggi vi aiuta a capire cosa volete davvero. Nel lavoro potreste sentire il bisogno di cambiare qualcosa che non vi soddisfa più. In amore è importante parlare con sincerità e lasciarsi andare senza troppe paure. Cercate di liberare la mente dalle preoccupazioni e ritagliatevi momenti di relax.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Torna la voglia di guardare avanti con entusiasmo. Sul lavoro ci sono possibilità interessanti per chi vuole ampliare i propri progetti o fare nuove conoscenze. In amore la spontaneità sarà la chiave della giornata e una piccola uscita potrebbe rafforzare il rapporto. Energia in crescita: approfittatene per muovervi di più.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Siete molto concentrati sui vostri obiettivi e questo vi rende particolarmente efficienti. Nel lavoro l’impegno non passerà inosservato e presto potrebbero arrivare soddisfazioni. In amore, però, cercate di non mettere tutto in secondo piano. Fate attenzione alla stanchezza e prendetevi qualche pausa in più.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Creatività e voglia di libertà vi accompagnano per tutta la giornata. Sul lavoro avete idee interessanti, ma serve concretezza per trasformarle in qualcosa di utile. In amore il partner ha bisogno di sentirvi più presenti. Un po’ di relax vi aiuterà a ritrovare tranquillità e buonumore.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La vostra sensibilità vi permette di capire facilmente le emozioni degli altri. Nel lavoro fidatevi del vostro istinto perché può portarvi verso scelte giuste. In amore è una giornata dolce e intensa, da vivere senza troppe preoccupazioni. Cercate però di proteggervi dalle tensioni esterne e di mantenere il vostro equilibrio.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.