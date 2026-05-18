Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 18 maggio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 18 maggio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Al cia una settimana dinamica e piena di energia positiva. Hai voglia di dimostrare il tuo valore e di metterti in gioco senza paura, soprattutto nel lavoro. Le occasioni per emergere non mancano, ma sarà importante mantenere la calma nelle situazioni più delicate. In amore è arrivato il momento di ascoltare di più il partner ed evitare atteggiamenti troppo orgogliosi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Si apre una settimana fatta di concretezza, stabilità e una forte voglia di sicurezza. Le energie favoriscono le scelte pratiche e i progetti a lungo termine. Sul lavoro puoi consolidare una situazione importante oppure ricevere conferme che aspettavi da tempo. In amore senti il bisogno di maggiore tranquillità e certezze e cresce il desiderio di qualcosa di solido e duraturo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La mente corre sempre più veloce e le idee non mancano: creatività e comunicazione saranno i tuoi punti di forza durante tutta la settimana, ma attenzione a non disperdere troppe energie in situazioni poco utili. Sul lavoro è importante concentrarsi su pochi obiettivi. In amore il dialogo resta fondamentale: chiarire eventuali incomprensioni aiuterà a vivere il rapporto con maggiore serenità.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa settimana invita a non chiudersi troppo nei propri pensieri e ad affrontare le questioni pratiche con maggiore fiducia. Sul lavoro serve pazienza, mentre in amore sarà importante lasciarsi andare di più. Le stelle favoriscono i rapporti sinceri e le emozioni autentiche.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Finalmente si torna protagonisti con determinazione, ambizione e voglia di ottenere risultati importanti. Cresce il bisogno di conferme e desideri soprattutto nel lavoro dove le opportunità non mancheranno. In amore è importante trovare un equilibrio tra indipendenza e condivisione. Lascia più spazio anche ai bisogni di chi sta accanto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Si apre una settimana positiva e particolarmente produttiva. Il tuo senso pratico e la tua precisione ti permetteranno di organizzare ogni dettaglio nel migliore dei modi. È arrivato il momento giusto per sistemare questioni rimaste in sospeso e portare avanti progetti importanti. Anche nei rapporti personali si respira un clima più sereno. In amore possono arrivare chiarimenti utili a rafforzare la fiducia reciproca.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sarà importante trovare un equilibrio soprattutto nei rapporti professionali e personali. Alcune tensioni potrebbero emergere improvvisamente, ma con diplomazia saprai gestire ogni situazione con intelligenza. Sul lavoro evita polemiche inutili e punta sul dialogo. In amore sarà importante dedicare più tempo alla coppia e ritrovare armonia attraverso il confronto sincero.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Al via una settimana intensa ma ricca di soddisfazioni. L’intuito sarà forte e ti aiuterà a prendere decisioni efficaci sia nel lavoro sia nella vita privata. Hai grande determinazione e voglia di raggiungere nuovi obiettivi. In amore potresti vivere momenti molto profondi e coinvolgenti, soprattutto se deciderai di metterti in gioco senza più paure.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Si fa sentire il desiderio di cambiare, ma anche di muoversi e vivere nuove esperienze. Le stelle consigliano prudenza nelle decisioni più importanti. Sul lavoro sarà meglio riflettere con calma prima di accettare nuove proposte. In amore cresce il bisogno di libertà, ma senza trascurare i sentimenti di chi ti sta accanto.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sei molto concentrato sui tuoi obiettivi e pronto a costruire qualcosa di importante sia dal punto di vista professionale che personale. Il lavoro richiederà impegno costante, ma i risultati arriveranno presto. In amore puoi vivere momenti di maggiore stabilità e sicurezza emotiva.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Hai tante idee innovative e voglia di cambiare qualcosa nella tua vita, ma sarà necessario organizzare meglio tempi e priorità. Le stelle favoriscono i progetti originali e i nuovi incontri. In amore potrebbe nascere una complicità speciale, soprattutto per chi è alla ricerca di emozioni autentiche.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Si apre una settimana all’insegna della sensibilità e dell’intuito. In amore cresce la comprensione reciproca e sarà più facile chiarire eventuali incomprensioni. Anche sul lavoro il clima appare più disteso e produttivo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.