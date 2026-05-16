Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 16 maggio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 15 maggio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Vi sentite più forti e pronti a ripartire. In amore torna la voglia di chiarire e lasciare da parte le discussioni. Sul lavoro affrontate tutto con decisione e riuscite a gestire anche gli impegni più pesanti. Energia e benessere sono in crescita.

Oroscopo Paolo Fox Toro

State pensando molto al vostro futuro e alle sicurezze economiche. Nel lavoro arrivano conferme importanti per progetti a lungo termine. In amore serve calma: evitare polemiche sarà la scelta migliore. Cercate anche di riposare di più.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avete tante idee e riuscite a comunicare bene con tutti. Sul lavoro trovate soluzioni efficaci e qualcuno potrebbe notare il vostro talento. In amore vivete il momento con leggerezza e serenità. Evitate però di fare troppe cose insieme.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Vi sentite più sereni e aperti verso gli altri. Sul lavoro le vostre intuizioni si rivelano utili e vincenti. In amore torna dolcezza e complicità nella coppia. State bene fisicamente, ma senza esagerare con gli sforzi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Avete voglia di mettervi in mostra e dimostrare quanto valete. Nel lavoro non mancano le occasioni per emergere. In amore, però, cercate di essere meno autoritari e più affettuosi. Fare movimento vi aiuterà a scaricare lo stress.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Continuate a cercare ordine e stabilità, ma con un po’ più di leggerezza. Sul lavoro la vostra precisione viene apprezzata e potrebbero arrivare belle soddisfazioni. In amore lasciate spazio ai sentimenti. Fate attenzione all’alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questa giornata vi aiuta a trovare equilibrio e tranquillità. In amore è il momento giusto per chiarire e ritrovare armonia. Sul lavoro la diplomazia vi permette di superare problemi e tensioni. Anche il benessere generale migliora.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Vivete emozioni molto forti e grande passione. In amore siete magnetici e il rapporto di coppia può diventare ancora più intenso. Sul lavoro pensate in grande e fate progetti importanti. Cercate però di dormire di più.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Avete voglia di cambiamento e nuove esperienze. Nel lavoro iniziate a pensare a nuove strade e progetti diversi. In amore la sincerità sarà fondamentale. Energia e voglia di muovervi non mancano: lo sport può aiutarvi a stare ancora meglio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Siete concentrati sui vostri obiettivi e finalmente iniziate a vedere risultati concreti. In amore vi mostrate più aperti del solito. Cercate però di non riempire troppo le giornate di impegni e ritagliatevi momenti di relax.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La vostra creatività vi fa notare dagli altri. Sul lavoro le idee originali vengono apprezzate anche se all’inizio sorprendono. In amore avete bisogno di libertà e di sentirvi capiti. Dedicate tempo ai vostri interessi per ritrovare energia.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Siete molto sensibili e intuitivi. In amore vivete momenti romantici e pieni di emozioni. Sul lavoro fidatevi del vostro istinto perché può portarvi verso buone opportunità. Restare positivi vi aiuterà anche a sentirvi meglio fisicamente.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.