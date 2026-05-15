Si è da poco conclusa la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda venerdì 15 maggio 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 17a puntata di venerdì 15 maggio

La diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 15 maggio 2026 inizia con Ilary Blasi che snocciola le anticipazioni della semifinale e poi si collega con i concorrenti: «allora come sono andati questi giorni? Alessandra hai cambiato look per la semifinale?». La diretta inizia con Francesca Manzini nuovamente al centro di polemiche e scontri nella casa con Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Questa volta il confronto supera i confini della casa, visto che dallo studio anche Selvaggia Lucarelli ha qualcosa da dire all’imitatrice: «sono molto lieta nella tua fantasia assieme all’emiro e a Washington, ma la fregatura che a contrario loro io esisto e rispondo».

Spazio poi ad una emozionante sorpresa per Lucia che riabbraccia dopo mesi la madre Tiziana, mentre poco dopo Ilary Blasi torna a sorpresa nella casa per rivelare il nome del quarto finalista tra Raul e Renato. Si prosegue con Raimondo Todaro protagonista di un faccia a faccia sulla sedia rossa che scotta con Antonella Elia e Antonella Mussolini. Infine il ritorno di Valeria Marini che, in versione di rider, ha una consegna speciale per i concorrenti e in studio regala una performance sulle note di “Divina”.

Chi è stato eliminato ieri sera – 15 maggio – dal Grande Fratello Vip 2026? Raul finalista e Francesca Manzini eliminata

Durante la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 è stato comunicato anche il verdetto del televoto. Questa settimana il pubblico era chiamato decidere il nome del quarto concorrente finalista di questa edizione. Chi vuoi in finale tra Renato e Raul? Il pubblico da casa ha deciso di premiare Raul che diventa il quarto finalista. Ma non finisce qui, visto che durante la semifinale Grande Fratello Vip 2026 ci sono state anche le ultime nomination. Al televoto: Adriana Volpe e Francesca Manzini protagoniste di un televoto flash. Chi vuoi in finale tra Adriana Volpe e Francesca Manzini? In studio il verdetto del televoto: Francesca Manzini viene eliminata, mentre Adriana Volpe diventa la quinta finalista.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 15 maggio

Sul finale viene aperto un televoto tra Raimondo Todaro e Renato, gli ultimi due concorrenti rimasti nella casa. Chi vuoi in finale tra Raimondo Todaro e Renato? Al termine del televoto il concorrente più votato sarà il sesto finalista e il meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa.

L’appuntamento con la finale del GF VIP 2026 è per martedì 19 maggio su Canale 5!