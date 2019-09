Ecco dove vedere in streaming la replica della puntata di oggi, 10 settembre 2019 di Pomeriggio 5. Barbara d’Urso ha esordito ringraziando il suo pubblico per gli ottimi ascolti di ieri. Secondo i dati Auditel, infatti, il programma di Canale 5 ha battuto la concorrenza, ovvero La Vita in diretta, in onda su Rai 1. Successivamente la conduttrice si è occupata di cronaca nera, intervistando i genitori dei due cuginetti morti in Sicilia dopo essere stati investiti da un’auto. Nello spazio dedicato ai gossip, invece, è approdata in studio Martina Nasoni, vincitrice del GF 16. La ragazza ha parlato dei sui problemi di cuore e del rapporto con Daniele De Moro.

Francesca Cipriani, invece, inviata a Massa con un look molto succinto, ha fatto ridere tutti mentre cercava di parlare con il sindaco per farlo desistere dopo l’ordinanza di questa estate.