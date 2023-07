Un fulmine a ciel sereno o quasi. Barbara d’Urso non condurrà più Pomeriggio 5. La notizia è ufficiale e giunge da un comunicato stampa Mediaset. Dopo le voci che vedevano la storica conduttrice passare in Rai, addirittura per entrare tra i giurati di Ballando con le Stelle, programma di Milly Carlucci, è arrivata questa doccia fredda per i tanti fan che l’attendevano a settembre.

Barbara d’Urso non condurrà Pomeriggio 5: la nota ufficiale

Nel comunicato stampa diramato da Mediaset si legge, ufficialmente, che Barbara d’Urso non condurrà più Pomeriggio 5. Come mai? Sia la conduttrice che la produzione pare abbiano concordato che dalla prossima stagione l’artista non sarà più a timone del programma pomeridiano con cui era solita tener compagnia alle amate casalinghe.

Nella nota si legge inoltre che: “Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

A questo punto cosa cambierà nei palinsesti Mediaset da settembre 2023? Chi prenderà il posto di Pomeriggio 5 e come verrà coperto il “vuoto” lasciato? Chi sarà la sostituta di Barbara d’Urso? Al momento questi interrogativi non trovano ancora una risposta. Si attende la prossima presentazione dei palinsesti – organizzata per martedì 4 luglio – per scoprire come Canale 5 si stia organizzano e quali cambiamenti siano in atto. Certo è che dopo ben quindici anni sarà difficile accendere la televisione alle 17.00 circa e non trovare in onda Barbara d’Urso pronta a raccontare i vari fatti di cronaca nera oltre che ad addentrarsi nel gossip.

I saluti di Barbara d’Urso che avevano rassicurato i fan

Che farà Barbara d’Urso? Come mai Mediaset ha svelato anche la data di fine del contratto che la lega? Le voci di una sua uscita di scena si rincorrevano, viste le soffiate di Dagospia e Tv Blog già da un po’. Si pensava ad un suo futuro in Rai oppure a nuovi progetti tra fiction, film e teatro.

Barbara, però, salutando durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, aveva detto: “Per voi amiche mie, per voi amici miei che mi seguite sempre, da sempre e per sempre, ci vediamo, ovviamente, a settembre”. Tutti si erano rassicurati.

Poi. A distanza di un mese, circa, tutto è cambiato.