Manca poco alla 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest che questa anno si terrà presso la Malmö Arena a Malmö, in Svezia. Come ogni anno, l’evento andrà in onda sulla Rai. Vediamo insieme chi saranno i conduttori e le nazioni in gara.

Mara Maionchi e Gabriele Corsi sono i conduttori dell’Eurovision 2024

Dopo il successo dello scorso anno, la Rai ha deciso di puntare nuovamente su Mara Maionchi e Gabriele Corsi che saranno i conduttori dell’Eurovision Song Contest. La manifestazione si terrà dal 7 all’11 maggio 2024. Il 7 e il 9 maggio, vedremo le due semifinali su Rai2, mentre sabato 11 sarà la volta della finale che andrà in onda in prima serata su Rai1.

A vincere nel 2023 era stata Loreen con ‘Tattoo’, motivo per cui la manifestazione si svolge in Svezia. L’Italia si era presentata con Marco Mengoni e il brano trionfatore di Sanremo, ‘Due Vite’, ma si è classificata solo quarta. Anche quest’anno il nostro Paese sarà rappresentato dal vincitore della kermesse musicale. A esibirsi per l’Italia sarà quindi Angelina Mango con una versione modificata de ‘La Noia‘. Ogni brano infatti non può durare più di tre minuti e la cantante ha scelto quindi di eliminare dal ritornello alcune frasi ripetute di “È la cumbia della noia” per rientrare in tale limite.

La Mango poterà sul palco una esibizione coreografata da Mecnun Giasar (in arte Majnoon) che ha lavorato in passato con Madonna e Rosalia. Nel corpo di ballo ci saranno anche cinque ballerine: Martina Toderi, Valentina Vernia, Flaminia Genoese, Arianna Forte e Kelly De Nigro. Due di queste (Valentina e Arianna), sono state ex allieve di Amici, programma che ha lanciata anche la Mango vedendola arrivare seconda.

Le Nazioni in gara

Saranno 37 le Nazioni in gara che partecipano all’Eurovision 2024. Per San Marino ci saranno I Megara, band spagnola che ha vinto ‘Una voce per San Marino’.

Favoriti per la vittoria finale secondo i bookmakers sono la Svizzera con Nemo e il brano ‘The code’, la Croazia con Baby Lasagna e la sua ‘Rim Tim Tagi Dim’, e l’Olanda, con Joost che canta ‘Europapa’.