Angelina Mango è pronta a far cantare e ballare tutto il pubblico dell’Eurovision 2024 con “La noia“. Quando canta la vincitrice del Festival di Sanremo 2024? Ecco il possibile orario d’uscita.

Angelina Mango, quando canta La noia all’Eurovision 2024?

Tutto pronto per la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 in programma quest’anno a Malmo, in Svezia. A rappresentare l’Italia c’è Angelina Mango, la vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 con il brano “La noia“. La cantautrice è tra le più attese della 68esima edizione della kermesse canora europea visto che il suo brano è il più ascoltato su Spotify con più di 56 milioni di stream. C’è tantissima attesa per la sua performance che si preannuncia esplosiva, visto che Angelina non sarà da sola ma con un gruppo di ballerine guidate dal coreografo Mecnun Giasar che in passato ha lavorato con Madonna.

Ma torniamo alla domanda: quando canta Angelina Mango all’ESC 2024? La cantante si esibirà per la prima volta durante la seconda semifinale dell’Eurovision 2024 di giovedì 9 maggio 2024 trasmessa in diretta dalle ore 21.00 su Rai2, Rai Play e in simulcast su Rai Radio 2. Durante la seconda semifinale, Angelina dovrebbe esibirsi tra le ore 22.30-23.30. Non è ancora chiaro, invece, l’orario di uscita durante la finale di sabato 11 maggio 2024 visto che la scaletta sarà resa nota nei prossimi giorni.

Angelina Mango, La noia è la canzone più ascoltata dell’Eurovision 2024

Come è noto la versione de La Noia che Angelina Mango canterà all’Eurovision Song Contest 2024 è stata tagliata di 9 secondi come richiesto dal regolamento. Nessun grande cambiamento, semplicemente è stata tagliata la doppia ripetizione nel secondo ritornello dell’ormai frase tormentone “È la cumbia della noia”.

Intanto La Noia è il brano più ascoltato dell’Eurovision 2024. Con più di 56 milioni di streaming Angelina è la vincitrice degli ascolti seguita da Europapa di Joost (Paesi Bassi) con 41 milioni e da Mon amour di Slimane (Francia) con 23 milioni. Per quanto concerne i papabili vincitori dell’Eurovision, i bookmaker e pronostici sono a favore della Croazia con Baby Lasagna. A seguire: Nemo per la Svizzera, Al’ona Al’ona e Jerry Heil per l’Ucraina e Angelina per l’Italia.