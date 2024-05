Tutto pronto per la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024, la kermesse canora europea trasmessa in diretta in prima serata su Rai2. Scopriamo insieme la scaletta della prima serata con l’ordine di uscita delle prime canzoni in gara.

Eurovision 2024 dove vederlo in tv: la prima semifinale su Rai2

Martedì 7 maggio 2024 dalle ore 21.00 appuntamento con la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024. La 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest si svolge quest’anno a Malmo, Svezia, e sarà trasmesso in diretta dalla Malmo Arena. Dalle ore 21.00 assisteremo al grande spettacolo con le performance dei primi 15 paesi finalisti che si sottoporranno al voto del pubblico. Tra le esibizioni della prima serata ci sono anche quella del Regno Unito, Germania e Svezia, i tre paesi ammessi in automatico alla finale di sabato 11 maggio 2024.

A condurre l’evento: Petra Mede e Malin Åkerman. Per l’Italia, invece, a commentare le esibizioni confermati: Mara Maionchi e Gabriele Corsi. A rappresentare l’Italia quest’anno c’è Angelina Mango, vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “La Noia“. La cantante si esibirà per la prima volta durante la seconda semifinale di giovedì 9 maggio 2024.

Durante la diretta gli spettatori di tutti i paesi, anche quelli che vivono negli stati non partecipanti alle semifinali, potranno esprimere la propria preferenza attraverso il televoto.

Eurovision 2024, la scaletta della prima serata

Ma entriamo nel vivo della prima semifinale dell’Eurovision 2024 con la scaletta della prima serata in onda martedì 7 maggio 2024 su Rai2.

Cipro , Silia Kapsis – “Liar”

, Silia Kapsis – “Liar” Serbia , Teya Dora – “Ramonda”

, Teya Dora – “Ramonda” Lituania , Silvester Belt – “Luktelk”

, Silvester Belt – “Luktelk” Irlanda , Bambie Thug – “Doomsday blue”

, Bambie Thug – “Doomsday blue” Regno Unito , Olly Alexander – “Dizzy” (Già in finale)

, Olly Alexander – “Dizzy” (Già in finale) Ucraina , Jerry Heil & alyona alyona – “Teresa & Maria”

, Jerry Heil & alyona alyona – “Teresa & Maria” Polonia , Luna – “The tower”

, Luna – “The tower” Croazia , Baby Lasagna – “Rim tim tagi dim”

, Baby Lasagna – “Rim tim tagi dim” Islanda , Hera Björk – “Scared of heights”

, Hera Björk – “Scared of heights” Germania , Isaak – “Always on the run” (Già in finale)

, Isaak – “Always on the run” (Già in finale) Slovenia , Raiven – “Veronika”

, Raiven – “Veronika” Finlandia , Windows95Man – “No rules!”

, Windows95Man – “No rules!” Moldavia , Natalia Barbu – “In the middle”

, Natalia Barbu – “In the middle” Svezia , Marcus & Martinus – “Unforgettable” (Già in finale)

, Marcus & Martinus – “Unforgettable” (Già in finale) Azerbaigian , Fahree feat. Ilkin Dovletov – “Özünlə apar”

, Fahree feat. Ilkin Dovletov – “Özünlə apar” Australia , Electric Fields – “One milkali (One blood)”

, Electric Fields – “One milkali (One blood)” Portogallo , Iolanda – “Grito”

, Iolanda – “Grito” Lussemburgo, Tali – “Fighter”

Infine ospite della prima semifinale c’è Johnny Logan soprannominato Mister Eurovision. Si tratta del primo cantante ad aver trionfato alla kermesse canora internazionale: la prima volta nel 1980 con il brano “What’s Another Year” e nel 1987 con “Hold Me Now”. Successivamente l’artista ha vinto la competizione anche come autore del brano vincitore del 1992 “Why Me” e di “Terminal 3”, seconda classificata nel 1984. Ricordiamo che la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 è visibile anche su RaiPlay.