Sarah Toscano ha vinto Amici 23 battendo in finale la ballerina Marisol. La cantante, allieva di Lorella Cuccarini, era entrata nella scuola a settembre e nel corso dei mesi ha mostrato una crescita costante che le ha permesso di vincere il programma. La sua però è anche la vittoria del talent che ritorna alle origini. Scopriamo insieme perché.

Amici torna scuola, il pubblico premia Sarah

Sarah è la vera vincitrice di Amici 23, l’outsider su cui nessuno avrebbe scommesso, a parte Lorella Cuccarini. La cantante ha infatti avuto un percorso di crescita costante che l’ha portata ad essere tra le più apprezzate di questa edizione. Entrata in sordina a settembre nella scuola di Amici, Sarah ha compiuto 18 anni proprio in casetta essendo una delle allieve più giovani di questa edizione.

Una maturazione anche vocale a cui si aggiunge un’ottima padronanza scenica. È lei, secondo i social, la ‘popstar internazionale’ di Amici 23. Sarah è infatti capace di spaziare su più generi e di realizzare anche balletti a tempo di musica. Come spiegato ai giornalisti in finale, non ha un’identità ancora ben precisa focalizzata su un solo genere ma si apre a tutti, mostrando vari lati della sua personalità. La sua vittoria è anche la vittoria di Amici come talent e di Lorella Cuccarini.

Lorella Cuccarini: dopo la Mango vince un’altra sua allieva

Sarah ha ricordato a tutti cosa vuol dire studiare canto e migliorare giorno dopo giorno proprio grazie agli insegnanti, i vocal coach e i produttori del talent. La prima a credere in lei è stata Lorella Cuccarini che l’ha difesa nel corso dell’anno dagli attacchi di Anna Pettinelli. Si tratta della seconda vittoria consecutiva per la showgirl che già lo scorso anno vinse la categoria canto con Angelina Mango. Ora Lorella aveva puntato su Mida, Sarah e Mew (che aveva lasciato il talent per motivi di salute ma che era una candidata alla vittoria finale).

Sarah è andata avanti per la sua strada e ha conquistato il cuore del pubblico con la sua sensibilità, mostrando le sue debolezze in casetta come quando nessuno lasciò un messaggio per lei in bottiglia. Un momento in cui il pubblico si è identificato nella sua storia e nelle sue parole. La sua testardaggine e sua voglia di arrivare in finale l’ha portata a superare diversi ballottaggi e a vincere Amici. Negli ultimi anni abbiamo visto nel talent alcuni allievi già affermati, che avevano prodotto singoli di successo o che avevano cognomi pesanti, con Sarah si è tornati alle origini del talent. La giovane, dalla sua stanza e senza mai studiare canto, è arrivata in finale facendo registrare ottimi ascolti anche con il suo nuovo singolo ‘sexy magica’. Magico come il percorso di Sarah ad Amici.