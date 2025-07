Nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca, il programma di informazione ed attualità condotto da Bianca Berlinguer torna in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 8 luglio 2025.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 8 luglio 2025

Stasera, martedì 8 luglio 2025 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto in diretta da Bianca Berlinguer su Retequattro. Come ogni settimana la giornalista e conduttrice torna in studio per discutere e raccontare i temi più caldi ed importanti degli ultimi giorni. Al centro della puntata di stasera nuovamente la politica internazionale che tiene banco in Italia e nel resto del mondo. Lo scenario internazionale è dominato da grandi conflitti e dal tentativo di risolverli per via diplomatica. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è recato a Washington per incontrare il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Cosa succederà tra Israele e Iran? Possibili scenari di pace grazie ai negoziati in corso con Hamas per concretizzare una tregua a Gaza.

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: c’è anche Mauro Corona

Non solo, nella puntata di stasera, martedì 8 luglio 2025 di “E’ sempre Cartabianca” si parla anche della sfida interna che il presidente degli Stati Uniti sta affrontando con Elon Musk. L’imprenditore e politico sudafricano con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense, dopo aver preso le distanze dal Tycoon, ha fondato il suo America Party. La replica di Trump non è tardata ad arrivare: “lanciare un terzo partito è ridicolo. Mi rattrista vedere Musk perdere il controllo e trasformarsi in un disastro”..

Come sempre a discutere di tutti i temi al centro della puntata di stasera ritroveremo in studio tantissimi ospiti tra cui Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Da segnalare in apertura il confronto a distanza tra la padrona di casa Bianca Berlinguer e Mauro Corona che si confrontano sui temi più caldi della settimana.

