Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato 18 maggio 2024? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante la fascia oraria di Mezzogiorno e quella del pomeriggio di ieri: Verissimo, Italia Sì! e le soap di Canale 5.

Auditel dei programmi tv del 18 maggio: Verissimo e ItaliaSì!

Su Rai1 Linea Verde Sentieri segna 1.597.000 spettatori (12.1%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 914.000 spettatori (8%), mentre A Sua Immagine è seguito da 711.000 spettatori (6.4%) nella prima parte e da 651.000 spettatori (6.3%) nella seconda parte. A seguire, dopo il TG1 (722.000 – 7.2%), ItaliaSì! ottiene 1.102.000 spettatori (12%) nella prima parte e 1.508.000 spettatori (16%) nella seconda parte.

Audience dei programmi tv di Canale 5: Verissimo e le Soap Opera in onda durante il pomeriggio

Su Canale5 Beautiful conquista 2.541.000 spettatori (18.7%) e Endless Love raggiunge 2.413.000 spettatori (21%). A seguire Verissimo è scelto da 1.750.000 spettatori (18.2%) nella prima parte e da 1.699.000 spettatori (18.5%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Auditel altri canali tv

Su Rai2 il Giro d’Italia incolla davanti al video 1.272.000 spettatori pari al 10.5% nel Giro in Diretta e 1.484.000 spettatori pari al 14.8% nel Giro all’Arrivo. A seguire Processo alla Tappa è seguito da 807.000 spettatori pari al 9.1%. Su Italia1 Lanterna verde raduna 287.000 spettatori (2.5%), mentre Superman & Lois ha raccolto 250.000 spettatori (2.7%) e Freedom Pills segna 191.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 le news dei TGR informano 2.548.000 spettatori pari al 18.2%, mentre Tv Talk è seguito da 884.000 spettatori pari al 7.8% (Extra a 631.000 e il 5.8%) e Gocce di Petrolio segna 425.000 spettatori pari al 4.2%. A seguire Report raduna 513.000 spettatori pari al 5.5% (presentazione a 334.000 e il 3.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 671.000 spettatori (5.2%), Hamburg Distretto 21 viene visto da 320.000 spettatori (2.9%) e Dynasties I – I Diari arriva a 302.000 spettatori (3%). A seguire Colombo – Riscatto per un uomo morto interessa 336.000 spettatori (3.6%). Su La7 100 Minuti segna 199.000 spettatori con l’1.6% e La7 Doc totalizza 113.000 spettatori con l’1.2%, mentre Nomad – The Warrior sigla 174.000 spettatori con l’1.6%. Su Tv8 le Prove di Formula 1 incollano davanti al video 767.000 spettatori (7.3%). Sul Nove Faking It – Bugie o Verità? è seguito da 165.000 spettatori (1.5%), mentre Il Contadino Cerca Moglie è visto da 106.000 spettatori (1.1%).