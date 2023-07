“Basta gossip, farò cronaca popolare“. Myrta Merlino presenta così il nuovo “Pomeriggio 5” dopo l’era Barbara D’Urso. La nuova stagione del popolare rotocalco televisivo di Canale 5 si preannuncia in linea con le disposizioni richieste da Pier Silvio Berlusconi.

Myrta Merlino: “sarò il nuovo Pomeriggio di Mediaset”

La rivoluzione Mediaset è stata confermata durante la presentazione dei Palinsesti 2023-2024. L’offerta televisiva per l’autunno inverno 2023-2024 è l’inizio di una nuova era come richiesto dall’AD Pier Silvio Berlusconi. Tra le novità l’arrivo di Myrta Merlino, nuovo volto di “Pomeriggio 5” dopo 15 anni di dominio incontrastato di Barbara D’Urso esclusa da Mediaset con un comunicato stampa. La reazione della D’Urso è nota a tutti, ma in queste ore a parlare è stata proprio la Merlino. Dopo 12 anni a La7, la giornalista ha accettato l’offerta di Mediaset e da settembre sarà alla guida del talk show di Canale 5. Come sarà il nuovo Pomeriggio 5? A rivelarlo in anteprima assoluta ci ha pensato la conduttrice in una intervista rilasciata a La Stampa:

Sarò il nuovo Pomeriggio di Mediaset. Niente gossip, farò cronaca popolare. Pier Silvio mi ha convinto: ragione e sentimento possono stare nello stesso programma.

Non solo, la Merlino ha precisato:

Mi avvicino con umiltà e empatia a un grande pubblico che è sempre più sfaccettato e non vedo l’ora di iniziare a chiacchierare con loro. Basta gossip, farò cronaca popolare. Il nostro Pomeriggio Cinque sarà un rotocalco con tante sfaccettature e tutti i colori della vita. Tra le sfaccettature non mancherà la cronaca che “ci racconta il mondo e costruisce la storia, giorno per giorno”, ma sarà trattata “con serietà, sensibilità e voglia di comprendere, senza spettacolarizzazione.

Myrta Merlino e la frecciata a Barbara D’Urso

Niente gossip nel nuovo Pomeriggio 5 di Canale 5 di Myrta Merlino. La conduttrice è pronta a rivoluzionare il talk show dopo un’annata non proprio brillante dal punto di vista degli ascolti battuto sempre dalla concorrenza de “La vita in diretta”. L’arrivo della Merlino al posto di Barbara D’Urso rappresenta la nuova linea editoriale intrapresa dei vertici dell’azienda del Biscione.

La ex conduttrice de La7 parlando del suo “Pomeriggio 5” ha aggiunto: “continuerò a raccontare agli italiani il grande romanzo della realtà, ma lo farò in una chiave più larga e popolare“. Non solo, la Merlino ha lanciato anche una velata frecciata a Barbara D’Urso:

I vertici Mediaset hanno intercettato il vento di una nuova epoca, c’è stato un tempo in cui la tv generalista era innanzitutto svago, sogno, fuga. Oggi in un mondo così difficile da capire, con un senso di incertezza e fragilità crescente, l’informazione deve essere semplice e chiara, per tutti, ma deve dare strumenti e consapevolezza per orientarsi. Una bussola. Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure.