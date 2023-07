Durante la serata dedicata alla stampa per la presentazione dei palinsesti tv Mediaset per la stagione 2023 – 2024, l’amministratore delegato del gruppo televisivo di Cologno Monzese Pier Silvio Berlusconi, è intervenuto su alcuni argomenti che nelle ultime settimane hanno tenuto banco su giornali e blog. Tra questi il caso che riguarda Barbara D’Urso e la sua uscita da Pomeriggio 5.

Barbara D’Urso fuori da Pomeriggio 5, parla Pier Silvio Berlusconi

Prima di chiarire la vicenda che riguarda Barbara D’Urso, Pier Silvio Berlusconi ci tiene a chiarire anche quanto riguarda l’arrivo di Luciana Littizzetto a Mediaset e quanto è stato scritto sui giornali sul destino di Ilary Blasi.

Luciana Littizzetto e Ilary Blasi

“Luciana Littizzetto andrà a Tú sí que vales, è una scelta fatta insieme a Maria De Filippi. È un arrivo che rafforzerà ancora di più il programma che è già bello forte” – Ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi che ha poi aggiunto – “Per quello che riguarda Ilary Blasi, anche qua ho letto diverse cose. Noi siamo soddisfatti di come è andata l’Isola dei Famosi. Non c’è una domanda di cosa farà Ilary Blasi”.

Barbara D’Urso fuori da Pomeriggio 5: parla Pier Silvio Berlusconi

L’Ad del gruppo Mediaset è poi intervenuto per chiarire il caso che riguarda Pomeriggio 5 e Barbara D’Urso:

“Per quanto riguarda Barbara D’Urso, innanzitutto vi dico che ringrazio Barbara per il bellissimo lavoro che ha fatto, per la professionalità e l’impegno. È con noi da molti anni. Non ci sono particolari retroscena. Lei è venuta a chiederci – prima della fine del contratto – un rinnovo di almeno due anni chiedendo una garanzia di una prima serata da fare all’anno.

Noi oggi queste garanzie, se non c’è un prodotto che è stato individuato, per banali questione economiche, non le diamo più. Ci siamo resi conto che forse per Barbara, Pomeriggio 5, fosse diventata anche una gabbia un po’ stretta.

Dopo diversi ragionamenti e le diverse opportunità come quella di avere Myrta Merlino, e visto che una strada più di giornalismo, di attualità e di cronaca ci piace molto, abbiamo pensato di farlo già a inizio di stagione.

Il contratto di Barbara scade a dicembre, se c’è un progetto, la scelta spetta a lei, non vedo perché non si possa andare avanti a lavorare insieme. Credo che questa opportunità dopo tanti anni faccia bene anche a una grande professionista che è Barbara D’Urso”.