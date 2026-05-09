Ascolti tv venerdì 8 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Mille E Una Cover Sanremo” contro “Grande Fratello Vip 2026“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 8 maggio 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Mille E Una Cover Sanremo vs Il Diavolo veste Prada. Auditel ieri sera, 8 maggio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Mille E Una Cover Sanremo” contro “Il Diavolo veste Prada”. Chi ha vinto?

Rai1: Mille E Una Cover Sanremo, la puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti ha incollato alla tv 1.926.000 spettatori pari al 13.4% di share.



Rai 2: Ore 14 Sera, lo speciale del programma di attualità condotto da Milo Infante dedicato al delitto di Garlasco ha coinvolto 1.193.000 spettatori (9.6%).

Rai 3: The Old Oak, il film del 2023 diretto da Ken Loach e sceneggiato da Paul Laverty ha incuriosito 608.000 spettatori con lo 3.5%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 1.129.000 spettatori con il 9% di share.

Canale 5: Grande Fratello Vip, la quindicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha intrattenuto 1.892.000 spettatori con uno share del 16.2%.

Italia 1: The Amazing Spider-Man, il film del 2012 diretto da Marc Webb con protagonista Andrew Garfield ha tenuto col fiato sospeso 961.000 spettatori (share 6.3%).

La7: Propaganda Live, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha raccolto 739.000 spettatori e il 5.3%.

Tv8: Tennis ATP, il torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2026 ha appassionato 270.000 spettatori con uno share del 1.4%.

Nove: Fratelli di Crozza: la nuova puntata del man show con Maurizio Crozza ha divertito 1.002.000 spettatori con uno share del 5.7%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 4.464.000 spettatori con il 23.3 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.425.000 spettatori con il 23% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati dell’8 maggio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.708.000 spettatori con il 15.9 % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30 e 1.560.000 spettatori con il 16.7 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01; Il Paradiso delle Signore : 1.512.000 spettatori con il 18.1 %

: spettatori con il % Vita in Diretta: 1.578.000 spettatori con il 19.8% nella presentazione dalle 16:54 alle 17:49 e 1.870.000 spettatori con il 21.5% dalle 17:49 alle 18:37.

CANALE 5