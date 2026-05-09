Ascolti tv venerdì 8 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Mille E Una Cover Sanremo” contro “Grande Fratello Vip 2026“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 8 maggio 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Mille E Una Cover Sanremo vs Il Diavolo veste Prada. Auditel ieri sera, 8 maggio 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Mille E Una Cover Sanremo” contro “Il Diavolo veste Prada”. Chi ha vinto?
Rai1: Mille E Una Cover Sanremo, la puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti ha incollato alla tv 1.926.000 spettatori pari al 13.4% di share.
Rai 2: Ore 14 Sera, lo speciale del programma di attualità condotto da Milo Infante dedicato al delitto di Garlasco ha coinvolto 1.193.000 spettatori (9.6%).
Rai 3: The Old Oak, il film del 2023 diretto da Ken Loach e sceneggiato da Paul Laverty ha incuriosito 608.000 spettatori con lo 3.5%.
Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 1.129.000 spettatori con il 9% di share.
Canale 5: Grande Fratello Vip, la quindicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha intrattenuto 1.892.000 spettatori con uno share del 16.2%.
Italia 1: The Amazing Spider-Man, il film del 2012 diretto da Marc Webb con protagonista Andrew Garfield ha tenuto col fiato sospeso 961.000 spettatori (share 6.3%).
La7: Propaganda Live, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha raccolto 739.000 spettatori e il 5.3%.
Tv8: Tennis ATP, il torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2026 ha appassionato 270.000 spettatori con uno share del 1.4%.
Nove: Fratelli di Crozza: la nuova puntata del man show con Maurizio Crozza ha divertito 1.002.000 spettatori con uno share del 5.7%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 4.464.000 spettatori con il 23.3% di share;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.425.000 spettatori con il 23% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati dell’8 maggio 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.708.000 spettatori con il 15.9% nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30 e 1.560.000 spettatori con il 16.7% nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01;
- Il Paradiso delle Signore: 1.512.000 spettatori con il 18.1%
- Vita in Diretta: 1.578.000 spettatori con il 19.8% nella presentazione dalle 16:54 alle 17:49 e 1.870.000 spettatori con il 21.5% dalle 17:49 alle 18:37.
CANALE 5
- GF VIP 2026: 1.897.000 con uno share del 15.8%;
- Beautiful: 2.205.000 telespettatori con uno share del 18.7%;
- Forbidden Fruit: 2.370.000 spettatori e il 21.3% di share;
- Uomini e Donne: 2.225.000 spettatori e il 22.2% di share;
- La forza di una donna: 2.081.000 spettatori e il 23.6%;
- Amici di Maria: 1.377.000 con uno share del 16.9%;
- Dentro la notizia: 1.328.000 spettatori pari al 16.8% nella prima parte dalle 16:54 alle 17:25 e 1.458.000 spettatori pari al 17.4% nella seconda parte chiamata Le Voci.