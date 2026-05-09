Sarabanda Celebrity, dopo il successo dello scorso anno, sta per tornare su Italia 1. L’annuncio Mediaset delle ultime ore segna ufficialmente il ritorno per la seconda edizione del game show musicale condotto da Enrico Papi, con qualche novità.

Sarabanda Celebrity 2026, quando inizia

Il successo della passata edizione – andata in onda dal 25 maggio al 20 luglio 2025 su Italia 1 – non sembravano lasciare dubbi: il gioco musicale condotto da Enrico Papi era destinato a proseguire il suo cammino.

Sebbene l’anno scorso non abbia fatto registrare dati di ascolto straordinari (ha registrato una media di 951.000 telespettatori con uno share del 7.24%), il game show ha dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per una persistente attrattiva del format presso il pubblico generalista e fedele, che ha apprezzato molto quel mix di musica, gioco e celebrità. E nelle scorse ore è arrivata l’ufficializzazione da Mediaset, che di fatto esprime il desiderio di continuare un operazione nostalgia strategica.

La seconda edizione di Sarabanda Celebrity inizierà giovedì 21 maggio 2026 e andrà in onda in prima serata su Italia 1.

Sarabanda Celebrity 2, le novità

Come anticipato, la nuova edizione del gioco musicale di Italia 1 presenterà qualche novità. Alla conduzione troveremo ancora una volta Enrico Papi, ovvero colui che ha reso celebre il tormentone “mooooseca” negli anni d’oro della televisione italiana. Confermata anche la dinamica del gioco, che vedrà due squadre di vip contrapposte sfidarsi a colpi di note nelle varie competizioni musicali, tra le quali ci saranno Playlist, il rubajolly, il Pentagramma, l’asta musicale, il Cantante misterioso e In & Out. Vedremo le due squadre affrontarsi anche in nuovi giochi? No ci resta che attendere il 21 maggio per scoprirlo.

Sarabanda Celebrity 2, chi saranno i concorrenti?

Al momento Mediaset non ha annunciato i nomi dei vip che parteciperanno quest’anno alla gara, anche se alcune indiscrezioni parlano di un parterre ricco di volti già noti e nuovi talenti tutti da scoprire.

Possiamo supporre che rivedremo nel parterre dei concorrenti alcuni dei vip che si sono dati battaglia nella scorsa stagione, come Anna Tatangelo e Segio Friscia, che hanno preso parte a 4 puntate su 7 totali. Tra le presenze più ricorrenti anche Rosa Chemical, Alvin e Sabrina Salerno. Saranno ancora loro, affiancati da altri volti famosi, a sfidarsi anche quest’anno a colpi di note?