Puntuale come ogni anno, anche oggi è andata in onda l’ultima puntata di Pomeriggio 5, programma ideato e condotto da Barbara D’Urso. Una puntata attesissima quella di quest’oggi dopo le voci, che anche quest’anno come già avvenuto in passato, si sono susseguite nelle scorse settimane sui maggiori siti web e testate giornalistiche, e che raccontavano di una Barbara D’Urso lontana da Mediaset.

Barbara D’Urso chiude la stagione di Pomeriggio 5 e torna a settembre

La conduttrice nel salutare il pubblico ha però deluso le aspettative di chi la voleva fuori dalla grande famiglia Mediaset. Barbara D’Urso, nel suo discorso di ringraziamenti per la fine della stagione televisiva, ha infatti rinnovato l’appuntamento a settembre: “Grazie amiche mie e amici miei che mi seguite da sempre e per sempre. Ci vediamo ovviamente a settembre. Il mio cuore è vostro”.

La D’Urso quindi, con il suo saluto di fine stagione cancella ogni dubbio sul suo destino televisivo. La conduttrice tra i volti di punta della grande famiglia Mediaset rinnova il sodalizio lavorativo con Pier Silvio Berlusconi. Niente quindi passaggio in Rai o in qualche altra realtà, Barbara, legata da anni alla tv della famiglia Berlusconi, tornerà a settembre al suo posto.

Barbara D’Urso e Nicola Porro: il sodalizio continua con Mediaset

La conferma di Barbara D’Urso, ancora una volta tra i volti di casa Mediaset, arriva dopo quella che tanto aveva fatto vociferare nelle scorse settimane, e che riguardava Nicola Porro. Anche per il giornalista si era parlato di un suo passaggio in Rai, ma con un post su Twitter, Porro ha eliminato ogni dubbio: “Fino ad oggi Piersilvio, il Cav e i suoi dirigenti, mi hanno fatto sentire a casa. Per i prossimi anni Mediaset resterà la mia famiglia“. Con queste parole Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica su Rete4 e vicedirettore del Giornale, conferma la sua decisione di restare a Mediaset.

Barbara D’Urso, i saluti a Pomeriggio 5 – Video Mediaset