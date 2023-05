Nicola Porro resta in Mediaset. Il giornalista e conduttore televisivo di “Quarta Repubblica” con un messaggio condiviso sui social parla del suo futuro in tv smentendo l’ipotesi di un passaggio in Rai.

Nicola Porro non passa alla Rai: la conferma su Twitter

“Fino ad oggi Piersilvio, il Cav e i suoi dirigenti, mi hanno fatto sentire a casa. Per i prossimi anni Mediaset resterà la mia famiglia“. Con queste parole Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica su Rete4 e vicedirettore del Giornale, conferma la sua decisione di restare a Mediaset. Da giorni si rincorrevano le voci di un possibile passaggio del popolare conduttore e giornalista in Rai. L’azienda di Viale Mazzini, infatti, è a caccia di nuove figure e personaggi chiamate a tenere alto l’interesse e lo share dopo l’addio di Lucia Annunziata e la cacciata di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e tutta la squadra di Che tempo che fa.

L’arrivo di Porro sarebbe stato sicuramente un colpaccio per i nuovi vertici di mamma Rai considerando anche gli altissimi ascolti del suo talk politico e di attualità “Quarta Repubblica” trasmesso su Rete 4. Si trattava però solo di una ipotesi, che Porro ha smentito categoricamente sui social sottolineando che per i prossimi anni la sua casa è e resterà Mediaset.

Fino ad oggi Piersilvio, il Cav e i suoi dirigenti, mi hanno fatto sentire a casa. Per i prossimi anni Mediaset resterà la mia famiglia. #quartarepubblica #mediaset #zuppadiporro — Nicola Porro (@NicolaPorro) May 31, 2023

Nicola Porro, da Quarta Repubblica alla Zuppa di Porro

Nessun passaggio per Nicola Porro alla Rai. Il giornalista e conduttore, vicedirettore de il Giornale, resta e resterà a Mediaset per i prossimi anni. Una notizia che farà felicissimi i milioni di telespettatori che ogni settimana seguono “Quarta Repubblica”, l’approfondimento di Rete 4 dedicato a economia, politica e attualità.

Non solo, Porro è anche conosciuto dal popolo dei social per la sua rassegna stampa “La zuppa di Porro” in cui si occupa dei temi più caldi del giorno “cucinati” in diretta e trasmessa in streaming video sul suo sito ufficiale. Dopo il “no” di Porro alla Rai non resta che sperare nel ritorno di Massimo Giletti dopo la rottura con Urbano Cairo a La7.