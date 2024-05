Endless Love si presenta ogni giorno nel daytime di Canale 5 per regalarci nuove emozioni e colpi di scena. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi nei prossimi episodi assisteremo a una rivelazione sconvolgente che arriverà nel momento in cui la sorella di Kemal si recherà in lacrime in ospedale a trovare Emir. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Turchia Endless Love: Kemal spara a Emir

Kemal non sopporta l’idea che sua sorella possa frequentare il suo peggior nemico e per farla confessare e ammettere che ha una relazione con lui arriva a falsificare il test del DNA. Zeynep è incinta del figlio di Ozan, ma Kemal le fa credere che il figlio che porta in grembo è di Emir. Davanti a quel test fasullo la ragazza ammette di avere una tresca con l’uomo. Tra lei e il fratello scoppia una violenta lite, al termine della quale Kemal si reca da Emir deciso a porre fine alla storia clandestina.

Kemal spara a Emir ferendolo gravemente, e Zeynep – consapevole che tutto è accaduto a causa sua – decide di fuggire.

Spoiler turchi Endless Love, Zeynep ha un malore e perde il bambino

Dopo aver raccolto in fretta soldi e vestiti, Zeynep si dirige verso la stazione degli autobus con l’intenzione di allontanarsi prima possibile dalla città. Una volta arrivata alla fermata però la ragazza perde i sensi e viene portata in ospedale. I medici le dicono che – a causa di una grave emorragia – ha perso il bambino.

Subito dopo i sanitari consegnano Zeynep alla polizia, perché priva di documenti. Il commissario vuole vederci chiaro e sospetta che dietro la morte di Ozan possa esserci il suo zampino. Lei nega e poi viene salvata dalla sua famiglia, che arriva a riprenderla per portarla a casa.

Zeynep va a trovare Emir in ospedale nelle prossime puntate Endless Love

Zeynep ha in testa solo Emir e si allontana di nascosto per andare a trovarlo in ospedale.

“Ormai non ho nessun altro a parte te“, con queste le parole che la giovane rivolge a Emir, per poi proseguire confessando all’uomo di aver perso tutto, anche il loro bambino. A questo punto però Emir ha una reazione inaspettata, e la sorprende replicando in tono duro “Hai perso il bambino di Ozan, non il mio. Sapevo i risultati del test del Dna ancora prima che Kemal mi sparasse“.

In effetti l’uomo – proprio pochi istanti prima della sparatoria – è riuscito a sapere grazie alle sue conoscenze che il bambino era figlio di Ozan.

Come reagirà Zeynep davanti a questa sconvolgente verità? Lo scopriremo nei prossimi giorni, quando gli spoiler turchi ci porteranno le ultime news Endless Love. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.