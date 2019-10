Le Iene, ecco la puntata speciale in streaming di giovedì 24 ottobre 2019 dal titolo “Come è morto Marco Pantani“. L’intera puntata è stata dedicata alla morte di Marco Pantani scomparso a soli 34 anni il 14 febbraio del 2004 in condizioni ancora oggi misteriose in una camera d’albergo a Rimini. La Iena Alessandro De Giuseppe ha ripercorso in diversi parti la vita, la carriera e la discesa agli inferi del campione soprannominato il Pirata. Tra i vari servizi – filmati anche l’intervista alla mamma Tonina che ha incontrato lo spacciatore del figlio. Ecco il video Mediaset completo dove rivedere la puntata speciale di giovedì 24 ottobre 2019 de Le Iene.