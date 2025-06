Le Iene presentano Inside, il programma ideato da Davide Parenti, torna in prima serata su Italia 1 con lo speciale “Le Iene presentano: La Cura“. Stasera spazio ad una nuova inchiesta, un argomento già trattato in passato in trasmissione, ma analizzato con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ecco tutte le anticipazioni, i temi e gli argomenti al centro della puntata di stasera, martedì 17 giugno 2025 su Italia1.

Le Iene presentano: l’inchiesta “La Cura – Tutto quello che devi sapere per stare meglio”

Stasera, martedì 17 giugno 2025 dalle 21.36 appuntamento con “Le Iene presentano Inside“, lo spin-off de “Le Iene” ideato da Davide Parenti e trasmesso su Italia 1. La puntata di questa sera è dedicata alla salute con lo speciale “La Cura – Tutto quello che devi sapere per stare meglio” a cura di Gaetano Pecoraro e scritto da Riccardo Festinese e Alessandra Frigo.

Si tratta di un viaggio tra realtà, ricerca e speranza nella sanità italiana di oggi e di domani, tra liste d’attesa infinite e strutture da vero e proprio incubo, ma anche per scoprire i punti di eccellenza nella ricerca e nelle terapie più avanzate. La puntata di stasera si occupa di un tema importantissimo per la salute di tutti noi: la prevenzione. In particolare questa sera si parlerà della prevenzione dei tumori della pelle. Nel dettaglio spazio ai tumori cutanei, dei principali segnali da non ignorare e delle strategie più efficaci per proteggersi.

Le Iene presentano Inside 2025, stasera su Italia 1

Al centro della puntata di stasera de “Le Iene presentano: La Cura” i tumori della pelle che sono diventati oramai da tempo un tema di grandissima attualità considerando l’aumento dei casi legati all’esposizione solare e alla scarsa attenzione verso i controlli dermatologici.

Il racconto di Gaetano Pecoraro e scritto da Riccardo Festinese e Alessandra Frigo andrà ben oltre, visto che si occuperà anche di altri aspetti della prevenzione soffermandosi su quanto le scelte di tutti i giorni, dall’alimentazione al movimento, fino alla gestione dello stress, possano incidere sul nostro benessere.

L’appuntamento con Le Iene presentano La Cura è in prima serata su Italia 1.