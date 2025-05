Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti torna in prima serata su Italia 1. Scopriamo tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni al centro della puntata di stasera, martedì 13 maggio 2025.

Le Iene Show puntate, le anticipazioni e il quiz “Questa la so”

Stasera, martedì 13 maggio 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con “Le Iene Show“, il programma condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni. Anche questa sera spazio al quiz “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro. Ma passiamo poi agli ospiti al centro della puntata di stasera. Si tratta di Chiara Maci, food blogger, cuoca e conduttrice televisiva e il cantautore Eugenio Finardi protagonisti di due imperdibili monologhi.

Tra i servizi al centro della puntata di stasera si torna a parlare dell’Ospedale Civico di Palermo dopo il servizio della scorsa settimana che ha spinto le Istituzioni a prendere una posizione. A Palermo, il Codacons ha annunciato la nascita del “Comitato verità e giustizia per i pazienti del Civico”, in risposta allo scandalo delle presunte cartelle cliniche false. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha promesso: «Daremo una risposta adeguata», mentre il Ministero della Salute ha attivato i NAS per fare chiarezza. La Procura, intanto, valuta se procedere sulle numerose denunce presentate a carico del chirurgo Francesco Caronia.

Le Iene Show, i servizi di stasera, 13 maggio 2025

Nella puntata di stasera, martedì 13 maggio 2025 de Le Iene Show prosegue l’inchiesta di Gaetano Pecoraro e Marco Occhipinti con un altro caso segnalato dallo stesso Caronia: quello di Agata Paci, una paziente sopravvissuta a un calvario clinico durato oltre due anni, tra diagnosi errate e interventi sbagliati, fino alla salvezza trovata in una struttura milanese.

Spazio poi all’inchiesta di Luca Sgarbi incentrato sul mondo del calcio; il giornalista si finge fratello di un giovane calciatore per capire come funziona davvero l’accesso alle squadre professionistiche. Così l’inviato si rivolge a un talent scout, noto ex calciatore di Inter e Napoli, per far valutare le presunte abilità del ragazzo, ma l’attenzione si sposta subito sui soldi: cifre, contatti, ‘favori’ e promesse di titolarità. Neanche un provino, nemmeno la visione di qualche video. Il servizio svela dinamiche inimmaginabili in uno sport professionistico, dove il merito sembra avere un ruolo secondario. Infine dopo l’intervista della scorsa puntata di Alessandro Basciano, questa sera spetta a Sophie Codegoni raccontare la sua verità.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera de Le Iene Show, il programma trasmesso in prime time su Italia1, ma che ricordiamo può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.