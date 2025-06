Tutto pronto per una nuova puntata de Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti, trasmesso in prima serata su Italia 1. Ecco tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni al centro della puntata di stasera, martedì 3 giugno 2025.

Le Iene Show puntate, le anticipazioni e il quiz “Questa la so”

Stasera, martedì 3 giugno 2025 dalle ore 21.20 va in onda l’ultima puntata de “Le Iene Show“, il programma condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni. Tantissimi gli ospiti e i servizi – inchieste al centro dell’ultimo appuntamento che chiude una stagione di grande successo. Ospiti di stasera: lo scrittore, giornalista e sceneggiatore Roberto Saviano, man anche Fabri Fibra e Tredici che presentano il nuovo singolo “Che gusto c’è”.

Ampio spazio è proprio dedicato a Fabri Fibra che torna dopo tre anni di silenzio con un nuovo progetto discografico. “Che gusto c’è” è il primo singolo di questo nuovo capitolo musicale in cui si mette a nudo raccontando l’ossessione contemporanea per il successo, dove tutto si misura in numeri, visibilità e apparenza. Al centro del servizio di Riccardo Spagnoli però c’è una domanda: come nasce una hit firmata e soprattutto qual è il pensiero – o il messaggio preciso dietro una canzone? Nel servizio Fabri Fibra si racconta a cuore aperto a distanza di anni dalla sua ultima intervista in tv.

Le Iene Show, i servizi di stasera, 3 giugno 2025

Nella puntata di stasera, martedì 3 giugno 2025 de Le Iene Show spazio anche al servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese che tornano ad occuparsi del delitto di Garlasco. A distanza di anni dalla morte di Chiara Poggi spuntano nuovi elementi su una possibile relazione che la giovane Chiara avrebbe vissuto parallelamente a quella con Alberto Stasi. Non solo, ai microfoni de Le Iene l’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara. Nel servizio, anche le parole della mamma di Alberto Stasi.

Spazio poi al servizio di Nina e Alessia Rafanelli che si occupano di Alessia Pifferi con nuovi audio del tutto inediti. A commentarli, il professor Guglielmo Gulotta, tra i massimi esperti italiani di psicologia giuridica, e l’avvocato difensore della donna, Alessia Pontenani. Infine il servizio di Nicolò De Devitiis dedicato a Gaia, la ex cantante vincitrice di Amici tornata alla ribalta con Sanremo 2025. Le telecamere delle Iene l’hanno seguita in Brasile dove vivono i nonni della cantante. Un’immersione autentica tra favelas, caipirinhas e momenti carichi di emozioni, tra risate, lacrime e tantissima musica. Gaia si racconta con sincerità: dalla potente esperienza vissuta con l’ayahuasca, fino alla sua relazione con la musica e con le proprie radici.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera de Le Iene Show, il programma trasmesso in prime time su Italia1, ma che ricordiamo può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.