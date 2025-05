Tornano Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti torna in prima serata su Italia 1. Ecco tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni al centro della puntata di stasera, martedì 20 maggio 2025.

Le Iene Show puntate, le anticipazioni e il quiz “Questa la so”

Stasera, martedì 20 maggio 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con “Le Iene Show“, il programma condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni. Torna anche stasera il quiz “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro. Ma passiamo poi agli ospiti al centro della puntata di stasera: Luchè, pseudonimo di Luca Imprudente, rapper e produttore discografico. E ancora ospite in studio anche: Francesco Di Leva, l’attore vincitore del David di Donatello 2023 come “Miglior attore non protagonista”.

Ma passiamo ai servizi della puntata di stasera: gli inviati di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese ricostruiscono il caso di Garlasco. Spazio alle dichiarazioni mai ascoltate prima della madre di Andrea Sempio, nuovo indagato per la morte di Chiara Poggi.

Le Iene Show, i servizi di stasera, 20 maggio 2025

Nella puntata di stasera, martedì 20 maggio 2025 de Le Iene Show spazio anche all’inchiesta di Gaetano Pecoraro e Marco Occhipinti che continuano ad occuparsi di malasanità. In particolare i riflettori sono sull’Ospedale Civico di Palermo, già denunciato pubblicamente dal chirurgo Francesco Caronia.

E ancora: i servizi di Roberta Rei e Francesco Priano che hanno incontrato e raccolto nuove testimonianze di ragazze che accusano Rocco Siffredi di presunte violenze. Infine Gaston Zama e Marco Occhipinti tornano a occuparsi del criminologo più “trasmesso” d’Italia, Davide Barzan.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera de Le Iene Show, il programma trasmesso in prime time su Italia1, ma che ricordiamo può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.