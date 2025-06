Le Iene presentano Inside, il programma ideato da Davide Parenti, torna in prima serata su Italia 1. Stasera spazio ad una nuova inchiesta, un argomento già trattato in passato in trasmissione, ma analizzato con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ecco tutte le anticipazioni, i temi e gli argomenti al centro della puntata di stasera, giovedì 10 giugno 2025 su Italia1.

Le Iene presentano Inside puntate: l’inchiesta “Barzageddon: una storia italiana”

Stasera, martedì 10 giugno 2025 dalle 21.36 appuntamento con una nuova puntata dei “Le Iene presentano Inside“, lo spin-off de “Le Iene” ideato da Davide Parenti e trasmesso su Italia 1. Al centro della puntata l’inchiesta “Barzageddon: una storia italiana” dedicato a alla figura di Davide Barzan. Davvero Davide Barzan ha diffuso dei video hot che lo immortalano davanti a uno specchio mentre ha un rapporto sessuale con una giornalista?

L’inchiesta di Gaston Zama e Marco Occhipinti su Dave Barzan parte con materiale esclusivo mai trasmesso finora. Non solo, spazio anche a testimonianze inedite e interviste a persone che hanno avuto contatti diretti con Barzan e sostengono che sarebbero state da lui truffate. Ma non finisce qui, visto che durante la puntata speciale sarà mostrato ai telespettatori anche un contenuto finora mai rivelato potrebbe cambiare la possibile chiave di lettura del caso dell’omicidio Pierina Paganelli.

Chi diavolo è Davide Barzan? Domani sera, martedì 10 giugno in prima serata su Italia1, con @GastonZama e @marcoocchipintj continua la nostra inchiesta sul criminalista più trasmesso d’Italia, con una nuova puntata di “Le Iene presentano: Inside” tra testimonianze e rivelazioni… pic.twitter.com/mNrlwqw23G — Le Iene (@redazioneiene) June 9, 2025

Le Iene presentano Inside 2025, stasera su Italia 1

Al centro della puntata di stasera de “Le Iene presentano Inside”, l’inchiesta dal titolo “Barzageddon: una storia italiana“. Un contenuto del tutto inedito ed esclusivo, mai visto finora, sarà mostrato durante l’inchiesta e accenderà i riflettori sui rapporti che legano il consulente di parte e la sua assistita Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli e principale testimone di accusa nei confronti di Louis Dassilva, unico sospettato per l’omicidio della pensionata di Rimini.

Non solo, tra i passaggi più delicati della puntata anche la ricostruzione di una vicenda nella quale avrebbe mostrato un video privato che lo vedrebbe coinvolto in un rapporto sessuale con una giornalista. Due testimoni raccontano di aver visto il filmato che gli sarebbe stato mostrato loro da Barzan stesso. Un elemento mai emerso prima che potrebbe rimettere tutto in discussione.

L’appuntamento con Le Iene presentano Inside è in prima serata su Italia 1.