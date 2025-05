Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti, torna con una nuova imperdibile puntata in prima serata su Italia 1. Scopriamo tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni al centro della puntata di stasera, martedì 27 maggio 2025.

Le Iene Show puntate, le anticipazioni e il quiz “Questa la so”

Stasera, martedì 27 maggio 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show“, il programma condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni. Torna anche stasera il quiz “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro. Ma passiamo poi agli ospiti al centro della puntata di stasera: Anna Tatangelo che è da poco tornata sulle scene musicali con il nuovo singolo “Inferno”. E ancora il comico e conduttore tv Beppe Quintale e Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.

Ma passiamo ai servizi al centro della puntata di stasera: si parte con il delitto di Garlasco. Le Iene Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese incontrano il testimone – che nel precedente servizio aveva scelto l’anonimato. Questa volta l’uomo ha deciso di mostrare il proprio volto rilasciando anche nuove dichiarazioni inedite sull’omicidio di Chiara Poggi.

Le Iene Show, i servizi di stasera, 27 maggio 2025

Nella puntata di stasera, martedì 27 maggio 2025 de Le Iene Show spazio anche al servizio di Stefano Corti e Riccardo Messa che si sono recati in Belgio per incontrare Radja Nainggolan, ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter. Una lunga intervista a cuore aperto con l’ex campione che si è raccontato fuori e dentro il campo. Spazio anche alle sue vicende personali che l’hanno portato all’arresto di gennaio per traffico internazionale di cocaina. Ma la storia raccontata finora è davvero completa?

Infine Roberta Rei e Francesco Priano tornano ad occuparsi delle testimonianze di alcune ragazze – attrici che puntano il dito contro l’attore e produttore porno Rocco Siffredi accusandolo di presunte violenze.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera de Le Iene Show, il programma trasmesso in prime time su Italia1, ma che ricordiamo può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.