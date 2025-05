Torna l’appuntamento con Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti in prima serata su Italia 1. Scopriamo tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni al centro della puntata di stasera, martedì 6 maggio 2025.

Le Iene Show puntate, le anticipazioni e il quiz “Questa la so”

Stasera, martedì 6 maggio 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show“, il programma condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni. Immancabile anche questa sera l’appuntamento con il quiz “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro. Ma passiamo poi agli ospiti al centro della puntata di stasera tra cui segnaliamo Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, uccisa al settimo mese di gravidanza il 27 maggio 2023 dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Non solo, ospite anche LDA, il cantante nato musicalmente ad Amici di Maria De Filippi e figlio di Gigi D’Alessio.

Ma entriamo nel vivo con i servizi al centro della puntata di stasera: l’inviato Nicolò De Devitiis è a Livigno per raccontare una Federica Pellegrini del tutto inedita, tra polemiche ed emozioni. La campionessa del nuoto internazionale, con una carriera inimitabile, si è raccontata come non ha mai fatto prima d’ora. “Io ho sempre fatto un po’ i conti con questa nomea dell’antipatica, tu che mi seguirai per 48 ore vedrai sicuramente dei lati diversi” sono le parole che Federica ha rilasciato all’inviato de Le Iene.

Le Iene Show, i servizi di stasera, 6 maggio 2025

Nella puntata di stasera, martedì 6 maggio 2025 de Le Iene Show, non solo il lungo servizio dedicato a Federica Pellegrini, ma anche spazio all’inchiesta di Gaston Zama su Davide Barzan, il criminologo più “trasmesso” d’Italia. E ancora Roberta Rei torna ad occuparsi della vicenda che ha fatto scoppiare un vero e propri caso intorno all’attore e produttore porno Rocco Siffredi accusato di presunte violenze da alcune ragazze. Tra le testimonianze di stasera anche quella di Malena.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera de Le Iene Show, il programma trasmesso in prime time su Italia1, ma che ricordiamo può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.