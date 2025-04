Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti torna con un nuovo appuntamento in prima serata su Italia 1. Ecco tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni al centro della puntata di stasera, martedì 29 aprile 2025.

Le Iene Show puntate, le anticipazioni e il quiz “Questa la so”

Stasera, martedì 29 aprile 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show“, il programma condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni. Anche questa sera torna l’appuntamento con il quiz “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro. Ma passiamo poi agli ospiti al centro della puntata di stasera tra cui segnaliamo il rapper e cantautore Dargen D’Amico protagonista di un monologo.

Spazio poi ai servizi di puntata: si parte con La Iene Nicolò De Devitiis che ha seguito per 48ore Federica Pellegrini, la divina del nuoto italiano. Durante le 48ore trascorse con la Iene, la ex campionessa si racconta a cuore aperto mostrando un lato del tutto inedito e togliendosi anche diversi sassolini dalle scarpe. In particolare si è soffermata sul caso Sinner, e sul dibattito sul doping di Schwazer fino alle critiche che l’hanno descritta come una “mangiauomini”. Impossibile non affrontare la polemica scoppiata con Thomas Ceccon.

Le Iene Show, i servizi di stasera 29 aprile 2025

Nella puntata di stasera, martedì 29 aprile 2025 de Le Iene Show, ampio spazio al servizio dedicato a Federica Pellegrini che durante l’intervista si è anche commossa fino alle lacrime. La divina del nuoto italiano ha parlato apertamente delle pesantissimi critiche ricevute durante la sua brillante carriere e le tante etichette affibbiatele. Il servizio si conclude poi con un momento liberatorio e autoironico: cantando a squarciagola in macchina, la campionessa interpreta “Bella Stronza” di Marco Masini.

E ancora: il servizio di Gaston Zama sulle tracce di Davide Barzan, il criminologo più “trasmesso” d’Italia. L’inviato lo ha intercettato durante un aperitivo in viale Ceccarini, a Riccione, per discutere con lui sulle denunce per truffa a suo carico, emerse grazie all’inchiesta del programma. Infine Roberta Rei si occupa nuovamente del caso Rocco Siffredi accusato di presunte violenza da alcune ragazze con cui ha lavorato.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera de Le Iene Show, il programma trasmesso in prime time su Italia1, ma che ricordiamo può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.