La terza puntata intera di Temptation Island Vip 2019 si può rivedere in streaming on demand. L’appuntamento di lunedì 23 settembre, infatti, è già da ora disponibile nel nuovo video Mediaset – Witty tv completo.

Nella puntata di Temptation Island Vip 2019 di ieri sera: il falò di confronto di Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti; la nuova coppia formata da Alex Belli e Delia Duran; la crisi tra Pago e Serena Enardu; la rabbia di Anna Pettinelli per il compagno Stefano; i nuovi equilibri di Gabriele Franco e Silvia; l’annuncio di Chiara Esposito per Simone Bonaccorsi.

La prossima puntata di Temptation Island Vip è la quarta e andrà in onda su Canale 5 dalle ore 21.30 circa di lunedì 30 settembre 2019. Il programma, ricordiamo, non viene trasmesso in diretta tv ma è registrato in anticipo rispetto al periodo di programmazione.

Ecco qui anche le video news con le nuove anticipazioni, il riassunto con le ultime notizie sulle coppie e la precedente replica della trasmissione, come ormai noto prodotta da Fascino p.g.t.