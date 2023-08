Temptation Island 2023 fa ancora parlare di sé e un mese dopo l’ultimo falò di confronto, ci sono coppie che sono rimaste insieme e altre che sono scoppiate. Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno interrotto la loro storia, così come Francesca Sorrentino e Manuel Maura. Sui social però non è passato inosservato un video pubblicato da Perla e Francesca in cui le due prendono in giro Mirko e Greta, copiando i loro gesti. Guardiamo insieme i due filmati e confrontiamoli tra loro.

Temptation Island 2023: Perla e Francesca imitano il video pubblicato da Mirko e Greta /Video

Perla è uscita single da Temptation Island. Il suo ragazzo Mirko, con cui conviveva da anni, ha preferito la tentatrice Greta Rossetti. I due ora sono a tutti gli effetti una coppia: si sono fatti un tatuaggio insieme (“I tuoi occhi, la mia cura”) e ci sono state le presentazioni ufficiali in famiglia. Sui social non smettono di postare foto in cui appaiono felici e sorridenti.

In particolare, un video pubblicato su Tik Tok dalla tentatrice ha fatto molto discutere: nel filmato si vede Greta guardare Mirko e i due si baciano mentre lui è alla guida. Le tenerezze continuano per circa 40 secondi e sullo sfondo si sente la canzone di Eros Ramazzotti ‘Un angelo non è’.

@greta_rossetti E negli occhi miei che sognano Io la vedo come un angelo.. ♬ suono originale – Greta Rossetti

La storia di Perla e l’amicizia con Francesca

Questo video è stato poi ‘copiato’ da Perla e Francesca. Le due ragazze, che hanno stretto amicizia all’interno del villaggio delle fidanzate, hanno postato nelle storie il loro incontro. Nei giorni scorsi sono andate a Roma per incontrare alcuni tentatori ed ex concorrenti come Ale Ligiotti e Vittoria Egidi.

Mentre si trovavano in strada, si sono riprese con il cellulare in auto: Perla ha impersonificato Greta, mentre Francesca che era alla guida, Mirko. Le due si sguardano con aria sognante e poi si scambiano un dolce bacio a timbro. Proprio come quello che c’era stato tra Mirko e Greta. Qui però la canzone di sottofondo cambia e le due scelgono Bon Ton di Blanco, Drillionaire e Lazza.

non perla e Francesca che imitano il video cringe di Mirko e Greta MI STO PISCIANDO ADDOSSO REGINE pic.twitter.com/V9kqIPk4Xu — g (@zendayal0vebot) August 5, 2023

La storia è stata pubblicata sul profilo Instagram di Perla. Impossibile non pensare a una frecciatina, lei e Greta sono anche vestite in modo simile.