Mara Venier ci farà compagnia con la trentatreesima puntata di Domenica In, in onda oggi, 28 aprile 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Domenica In.

Domenica In del 28 aprile 2024: ospiti e anticipazioni della 33esima puntata

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della trentatreesima puntata di Domenica In? In queste settimane si sta girando la nuova fiction ‘Sandokan’ e Maria Venier intervisterà l’attore che per anni lo ha reso celebre, Kabir Bedi. È stato lui il protagonista della serie degli anni ’70 diretta da Sergio Sollima. Kanbir Bedi, risponderà alle domande e curiosità poste da Barbara Alberti, Candida Morvillo, Katia Ricciarelli e Rossella Erra.

Poi sarà la volta di Lory Del Santo che si racconterà tra carriera e vita privata, mentre l’etoilè internazionale Roberto Bolle presenterà la serata evento ‘Viva la Danza’. Lo show andrà in onda su Rai1 lunedì 29 aprile, in occasione della Giornata Internazionale della Danza e vedrà la presenza di numerosi ospiti. Altri due attori, Adriano Giannini e Riccardo Scamarcio, presenteranno il film ‘Sei fratelli’, del quale sono protagonisti. La pellicola, per la regia di Simone Godano, uscirà al cinema il 1 maggio.

Per la musica, ospiti Leo Gassmann e Andrea Sannino

Spazio alla musica con Leo Gassmann e il suo nuovo singolo “Take That”, mentre il cantautore napoletano Andrea Sannino presenterà in anteprima il brano “Murì pè ttè”, in uscita domenica 28 aprile. La protagonista del videoclip è l’attrice di ‘Mare Fuori’ Maria Esposito, che ha recitato anche nel musical sulla serie.