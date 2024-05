Contro la soap turca Terra Amara sembra proprio che non ce ne sia per nessuno. Nella prima serata di Venerdì 10 Maggio, la serie ha sbaragliato la concorrenza, fra l’altro più agguerrita che mai, superando abbondantemente i 3.000.000 milioni di spettatori e stabilendo in tal modo l’ennesimo record. Terra Amara piace praticamente a tutti, ma sembra che siano soprattutto i giovanissimi a non perdersene neanche una puntata. Scopriamo di più.

Terra Amara fa il record di telespettatori in prima serata: oltre 3.000.000 di appassionati davanti allo schermo nella prima serata di Venerdì 11 Maggio

Nuovo, ennesimo record stabilito da Terra Amara nella prima serata di Venerdì 11 Maggio. La soap turca, uno dei fiori all’occhiello di Canale 5, è stata vista da ben 3.018.000 spettatori, con uno share del 18,24%.

Un successo strepitoso per una serie che ha fatto registrare, finora, picchi del 22% di share e sfiorato i 3.500.000 spettatori. Come anticipato, seppur seguita da persone di tutte le età, la fascia maggiormente attratta dalla sua trama articolata ed avvincente è quella dei giovanissimi di età compresa fra i 15 e i 19 anni.

Sempre ieri 11 Maggio, ma nel primo pomeriggio, Canale 5 ha siglato un’altra vittoria con Endless Love, la nuova serie turca partita solo pochi mesi fa e già diventata leader del day-time. Ieri ha appassionato 1.726.000 spettatori totalizzando uno share del 18.73%.

Terra Amara serie cult: quando il gran finale di stagione

Terra Amara ha debuttato su Canale 5 il 4 Luglio 2022 in day-time, affascinando talmente tanto e presto gli italiani da essere stata subito promossa in prima serata, dove ha confermato, anzi superato, il proprio rendimento in fatto di ascolti.

Puntare su di essa, per Canale 5, è stata certamente una strategia vicente, che sta pagando sotto ogni punto di vista. Ora c’è grande attesa per il gran finale di questa stagione: per chi ancora non lo sapesse, esso è previsto per Venerdì 31 Maggio.