Domenica 28 aprile 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni.

“Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 28 aprile 2024

Fabio Fazio e tutta la sua squadra di “Che Tempo Che Fa” si preparano al nuovo appuntamento di stagione in onda Domenica 28 aprile 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+. Apre la diretta alle ore 19.30 il nuovo spazio “Che tempo che farà”, l’inedito backstage guidato da Nino Frassica e Fabio Fazio che coinvolgerà il cast, gli ospiti e il pubblico del programma fino all’inizio della prima puntata della nuova stagione tv di “Che tempo che fa”, alle ore 20.00, con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”.

Ospiti della puntata del 28 aprile 2024

Durante la puntata di Domenica 28 aprile nello studio di Che tempo che fa, si alterneranno nuovi ospiti. Tra gli ospiti della puntata di questa settimana si saranno: Antonio Scurati, al centro delle polemiche in questi giorni dopo che il suo discorso per il 25 aprile che sarebbe dovuto andare in onda durante la trasmissione di Serena Bortone è stato bloccato.

Tra gli ospiti una delle voci più amate della musica italiana, Noemi, che sarà la prossima conduttrice del Concerto del Primo Maggio, e che ci presenterà il suo nuovo singolo “Non ho bisogno di te”.

In puntata avrà poi luogo un’intervista esclusiva a Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice televisiva del programma in onda su Rai Due dal titolo Belve.

Ospiti al Tavolo di Che tempo che fa

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” ospiti fissi che ogni domenica fanno parte di questo momento imperdibile di trasmissione sono Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, Cristiano Malgioglio e Simona Ventura. A loro, di volta in volta, puntata dopo puntata, si aggiungono altri ospiti illustri provenienti dal mondo della musica, del cinema, della tv e dello sport.