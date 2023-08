Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati una delle coppie più amate e più discusse in questa edizione di Temptation Island 2023. I due però, dopo 5 anni di fidanzamento e 4 di convivenza, sono usciti separati dal programma. Il loro ‘viaggio nei sentimenti’ li ha portati a percorrere due strade separate. Un mese dopo hanno confermato la loro decisione e hanno raccontato a Filippo Bisciglia cosa è accaduto al termine del reality. Scopriamolo insieme.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati: lui fa un tatuaggio con la sua nuova fiamma, la tentatrice Greta

Perla e Mirko non sono più una coppia. I due ragazzi hanno deciso di separarsi e non si sono rivisti dall’ultimo falò di confronto. Perla ha lasciato casa di Mirko e non ha nascosto la sua profonda delusione verso chi, solo qualche mese fa, le voleva chiedere di sposarlo:

“Non mi sono rivista più con Mirko, non me l’aspettavo, sono rimasta delusa“.

La ragazza ha anche ammesso di essersi vista con il tentatore Igor ma i due non sono ancora fidanzati.

“Io non sono una persona che gioca, spero di continuare la frequentazione con serietà“.

E Mirko? Il ragazzo al termine del programma ha continuato a vedere la tentatrice Greta Rossetti. I due si sono addirittura fatti un tatuaggio insieme sul braccio: “I tuoi occhi, la mia cura” che hanno condiviso su entrambi i profili social.

Mirko e Greta sono a tutti gli effetti una coppia e la tentatrice ha dichiarato a Filippo Bisciglia di essere innamorata persa e di aver già presentato Mirko alla sua famiglia. Un gesto importante che fa capire che dentro al villaggio dei fidanzati tutto che quello che abbiamo visto era vero. Molti utenti però non comprendono come il ragazzo riesca a chiamare già suocera la mamma di Greta.

Il tatuaggio di Mirko con Perla

Mirko ha cancellato sul suo profilo tutte le foto con Perla. All’inizio della sua avventura a Tempation Island i due avevano dichiarato di avere un tatuaggio in comune: “Màs fuerte” presente sempre sul braccio. Le foto sono state salvate da alcuni utenti sui social. Ora questo nuovo tatuaggio con Greta.