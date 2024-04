Torna con un nuovo appuntamento “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 28 aprile alle 17.20 su Rai1.

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita.

Ospiti di puntata

Gli ospiti di Francesca Fialdini nella puntata di “Da noi…a ruota libera” in onda domenica 28 aprile alle 17.20 su Rai 1 saranno: Monica Guerritore, una delle più grandi attrici italiane, dal 1974, anno del suo esordio teatrale a soli sedici anni con la regia di Giorgio Strehler, è stata protagonista con le sue grandi interpretazioni a teatro, al cinema e in televisione, lavorando anche come regista, sceneggiatrice e scrittrice; Fabrizio Biggio, mattatore, ogni mattina, al fianco di Fiorello in “Viva Rai2!”, è tra gli ospiti dello spettacolo evento di Roberto Bolle “Viva la danza”, in onda il 29 aprile in prima serata su Rai1, e sarà anche sul red carpet della cerimonia dei David di Donatello.

Rossella Brescia, invece, attrice, ballerina, conduttrice, in tv e in radio, è nel cast della seconda stagione della serie “Il Santone – #lepiubellefrasidioscio”, in esclusiva su RaiPlay dal 19 aprile, mentre Leonardo Cesaretti, un ragazzo di 21 anni, vittima di bullismo fisico e psicologico all’età di 11 anni, è oggi impegnato ad aiutare chi è vittima come lui. Nel 2019 è stato insignito del titolo “Alfiere della Repubblica” proprio per l’attività di sensibilizzazione sul tema del bullismo e attualmente fa parte del “Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop” con il quale porta la sua testimonianza nelle scuole, cercando anche di intercettare le richieste di aiuto dei ragazzi che lo incontrano.

Dove vedere il programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. “Da Noi… a Ruota Libera” si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.