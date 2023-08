Filippo Bisciglia spegne il famoso fuoco del “falò di confronto” e saluta questa edizione di Temptation Island 2023. Il programma, che ha fatto compagnia ai telespettatori per tutta l’estate, è stato uno dei più visti. L’ultima puntata, andata in onda ieri su Canale 5, ha infatti raggiunto il 28.1% di share. Numeri da record che hanno spinto il conduttore a ringraziare pubblicamente tutti. Vediamo insieme cosa ha scritto sul suo profilo instagram.

Filippo Bisciglia spegne il falò e saluta Temptation Island: “Grazie a Maria e al pubblico” / VIDEO

Temptation Island, dopo la pausa di un anno, è ritornato nel 2023 confermandosi uno dei programmi preferiti degli italiani. Le vicende amorose delle sette coppie hanno tenuto i telespettatori incollati davanti allo schermo nel corso delle puntate. In quella andata in onda lunedì 31 luglio, sono stati oltre tre milioni e mezzo gli italiani che hanno cercato di capire chi era rimasto insieme e chi no, un mese dopo l’ultimo falò di confronto. A guidare le coppie in questo ‘viaggio nei sentimenti‘ è Filippo Bisciglia che ha voluto condividere con i suoi fan un video in cui spegne il falò e saluta tutti. Un gesto che ricorda molto le luci spente nell’ultima puntata del Grande Fratello.

Il conduttore ha voluto ringraziare anche tutta la squadra dietro il programma e in particolare Maria De Filippi. Questo il suo post sul suo profilo Instagram:

“Un’edizione arrivata dopo un anno di stop, un anno passato a rispondere sia qui sui social, sia in giro per strada che secondo me non sarebbe potuta essere la fine, sarebbe stato ingiusto nei vostri confronti … Voi che siete la gioia più immensa che abbiamo, voi che avete fatto si che tanto lavoro diventasse un bellissimo risultato, voi che ripagate con il vostro seguito ed il vostro affetto tutte le persone fantastiche a cui voglio bene che lavorano incessantemente dietro questo programma, una su tutte Maria, che voglio ringraziare …

GRAZIE MARY a te, e a tutta la nostra meravigliosa squadra vincente … Vi voglio bene !!!”

Temptation Island Winter

Dopo il successo dell’edizione estiva di Temptation Island, Mediaset ha annunciato che vedremo anche una versione invernale. Ancora poco si sa sulla location scelta e su chi condurrà il programma. In molti sperano di vedere Filippo Bisciglia anche in Temptation Island Winter dato che il conduttore è molto apprezzato per il suo stile e la sua empatia.