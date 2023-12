Manuel Maura e Francesca Sorrentino sono stati due dei protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island. Durante il falò di confronto, la donna aveva deciso di lasciare il suo fidanzato ma a distanza di mesi qualcosa è cambiato. Vediamo insieme il video postato sui social da Manuel che ufficializza un ritorno di fiamma.

Manuel e la dedica a Francesca: “Non ti deluderò”

Francesca Sorrentino è stata una delle fidanzate di Temptation Island più apprezzate sui social al punto da essere soprannominata la ‘queen’ di questa edizione. La giovane aveva deciso di partecipare al programma dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia perché in due anni era stata lasciata ben 5 volte dal suo ragazzo Manuel. Nel villaggio però aveva sentito parole molto forti da parte dell’uomo che aveva confidato agli altri fidanzati di averla tradita nei momenti di pausa della loro relazione e di non amarla. Con grande sofferenza, Francesca aveva deciso di lasciare Manuel e di iniziare un percorso su ste stessa.

A distanza di qualche mese però sembra essere tornato il sereno tra i due e per la sesta volta, Francesca ha deciso di dare una nuova opportunità a Manuel. È stato il ragazzo a ufficializzare la loro relazione con un video postato sul suo profilo Tik Tok durante le feste di Natale. Nel filmato si vede Manuel cantare il ritornello di ‘Trova un modo‘ di Alessandra Amoroso in cui compare Francesca. Nella didascalia si legge:

“Ci vuole più coraggio a perdonare e a perdonarsi che a lasciare andare. Semplicemente grazie per essere andata contro tutti e tutti, non ti deluderò”.

Il trono offerto da Maria De Filippi a Francesca

A settembre la coppia era stata ospite a Uomini e Donne per raccontare la loro esperienza a Tempation Island. In quell’occasione Maria De Filippi aveva confessato di aver proposto il trono a Francesca ma di vedere la giovane ancora troppo legata al suo ex. Il cuore di Francesca infatti batteva ancora per il suo Manuel.