A Temptation Island 2023 durante il falò di confronto Alessia e Davide decisero di uscire insieme. Nella puntata finale “un mese dopo il falò” qualcosa è cambiato. Davide, infatti, aveva raccontato di essersi preso un momento di riflessione per capire in che direzione proseguire con la compagna Alessia. In questi giorni Alessia ha rotto il silenzio rispondendo ad alcune domande su Instagram e rivelando qualcosa di davvero inaspettato!

Alessia e Davide di Temptation Island 2023 si sono lasciati?

L’avventura di Alessia e Davide a Temptation Island 2023 non è stato facile. Un tradimento ha spinto Davide a partecipare al reality show dei sentimenti con l’intento di accettare e perdonare la scelta sbagliata della compagna. Dal canto suo Alessia nel villaggio dei single si è molto avvicinata ad un tentatore facendo ingelosire il compagno che, filmato dopo filmato, ha richiesto un falò di confronto anticipato. Durante il confronto in spiaggia, i due hanno rivisto i rispettivi filmati, ma alla fine hanno deciso di uscire insieme dal programma. Un falò di confronto che ha diviso il pubblico. A distanza di un mese però Davide ha cambiato idea rivelando a Filippo Bisciglia di essersi preso un momento di riflessione.

Cosa è successo tra i due? Sono tornati insieme oppure no? Ad attirare l’attenzione del web è stata Alessia che su Instagram ha risposto alle domande dei fan rivelando come procede la relazione con Davide.

Alessia e Davide: dopo Temptation Island 2023 sono in crisi

La coppia formata da Alessia e Davide dopo Temptation Island 2023 è in crisi. Proprio così, dopo il lieto fine durante il falò di confronto i dubbi e le incomprensioni hanno spinto Davide a chiedere un periodo di riflessione alla compagna. Proprio Alessia ha deciso di rompere il silenzio su Instagram rispondendo ai fan e rivelando:

Col tempo si riconsidera tutto e le cose lentamente o d’improvviso cambiano. Alla fine bisogna superare anche questi momenti, che difficilmente si accettano e cercare di ricominciare più forti di prima. Se sono felice? Bella domanda! No non lo sono. Ho una sensazione di vuoto, sto cercando di riempirmi facendo cose che mi fanno stare bene.

Stando alle dichiarazioni della ex concorrente di Temptation Island i due si sarebbero lasciati dopo il programma. Al momento nessuno dei due ha confermato la cosa, ma una cosa è certa: il periodo di riflessione è ancora in corso. A chi le ha chiesto perchè Davide si dichiari single ha replicato:

Se a dichiararsi single deve essere il cuore, per quanto mi riguarda non mi posso dichiarare single, al momento. Il sentimento ancora c’è da parte mia. Però ovviamente so che non mi posso nemmeno lasciar calpestare da ciò che provo e mettermi da parte, l’amore per sé stessi è la cosa più importante e io mi sto amando troppo poco.