Benji e Fede sono stati ospiti ieri del Giffoni Film Festival, portando entusiasmo e musica tra i giovani presenti. Il celebre duo ha incontrato i fan nel pomeriggio, firmando autografi e scattando selfie con il pubblico, accorso numeroso. In serata, si sono esibiti sul palco del Giffoni Music Concept in piazza Fratelli Lumière, regalando ai presenti una performance carica di energia. L’evento è stato accolto con grande entusiasmo, testimoniato dalle urla e dagli applausi dei fan. Benji e Fede hanno proposto alcuni dei loro brani più amati, facendo cantare tutta la piazza.

Giffoni Film Festival 2025, intervista esclusiva a Benji e Fede

Noi di SuperGuida Tv abbiamo video intervistato in esclusiva Benji e Fede. Per loro si è trattato di un ritorno al Giffoni a distanza di sette anni ma nonostante sia passato tanto tempo e nonostante si siano anche separati nel frattempo per poi riunire le loro strade l’affetto dei fan è rimasto immutato: “Siamo molto contenti di questo affetto anche perché abbiamo iniziato tanti anni fa. Il nostro primo disco è uscito nel 2015 e prima che uscisse eravamo venuti ospiti al Giffoni per poi tornare negli anni a venire e abbiamo sempre avuto una bellissima reazione da parte del pubblico e anche questa volta non è diverso”. A maggio è uscito il loro nuovo singolo “Stupido me, stupida te”, un brano malinconico che parla di amori che fanno male ma che lasciano un segno. Parlando di questo brano, hanno dichiarato: “Il brano rappresenta la continua idealizzazione che spesso si fa delle persone e delle situazioni e in quel caso rappresentava l’idea di una ragazza”.

In occasione dell’intervista, abbiamo parlato anche di salute mentale. Benji e Fede hanno ribadito l’importanza di parlare apertamente di salute mentale, tema che hanno affrontato più volte rompendo il tabù sulla depressione. Con la loro testimonianza, incoraggiano i giovani a non sentirsi soli e a chiedere aiuto: “E’ un argomento importante di cui avvertiamo responsabilità nel parlarne. Non nascondiamo alcuni aspetti che ci hanno accompagnato in questi anni però il successo ha portato tante cose positive oltre che negative. C’è un prezzo da pagare ma la nostra vita ci ha giovato anche tanto perché facciamo il lavoro che amiamo. Non mi piace neanche mettere una narrativa solo negativa sul successo”, dice Benjamin, Federico Rossi anche prende posizione: “Sono convinto che il successo abbia portato tante cose positive”.

Su una possibile partecipazione al Festival di Sanremo, hanno rivelato: “Sanremo non è un nostro obiettivo ma se fa parte del percorso è qualcosa di piacevole. Penso che l’obiettivo sia fare la musica che amiamo e farla arrivare alle persone poi se Sanremo è un mezzo sicuramente lo terremo in considerazione ma non è l’obiettivo finale”. Benji e Fede hanno in programma una serie di concerti, a Roma e Milano: “A settembre festeggeremo 10 anni dal nostro primo album quindi canteremo le nostre hit compresi i singoli usciti di recente ma riproporremo un revival del nostro primo disco e quindi sarà molto divertente”.

Benji & Fede, dopo circa quattro anni di separazione artistica, hanno annunciato a maggio 2024 il loro ritorno insieme con la data evento del 16 novembre all’Unipol Forum di Milano, anticipata dal singolo “Musica animale”. Ai nostri microfoni hanno parlato anche della loro reunion: “E’ tutto in ascesa per quanto mi riguarda cioè non è scontato che ci si ritrovi e subito riscatti quella conoscenza profonda. E’ qualcosa che sta succedendo mese dopo mese, situazione dopo situazione e questa è la cosa più importante. Abbiamo ritrovato un nostro equilibrio che ci fa sentire autentici”.

Benjamin Mascolo ha annunciato lo scorso 15 luglio attraverso un dolcissimo post su Instagram che lui e la moglie Greta Cuoghi sono in attesa del loro primo figlio, definendolo “il sogno più grande che potessi realizzare”. Ai nostri microfoni ha dichiarato: “Non tutti sanno che sono già papà di Simba il nostro cane che amo alla follia. Ora però arriverà anche un essere umano. Immagino sarà interessante, divertente, non vediamo l’ora e Federico che diventa zio sarà uno spettacolo anche quello”.