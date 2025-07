Michele Saviani avrà difficoltà a svelare la sua fonte alla polizia, dopo il ritrovamento del corpo di Assane. Il giornalista deciderà di mentire alle forze dell’ordine nei prossimi episodi Un Posto al Sole.

Anticipazioni Upas: Damiano non gradisce i “metodi” di Michele

Renda non farà segreto di non gradire affatto i metodi del giornalista, che sarà riuscito a svelare il punto in cui si nasconde il corpo di Assane grazie alle indicazioni fornitegli in sogno da Agata.

Il fatto che Michele abbia deciso di seguire le parole della sensitiva non piacerà affatto al poliziotto. Mentre ascolterà il notiziario in compagnia di Rosa, Damiano non riuscirà a nascondere il suo fastidio per gli elogi fatti a Michele. Il reporter elogerà in TV l’operato di Saviani, riferendo sia il suo ruolo nell’intervento che ha portato alla scoperta del bracciante scomparso, sia il servizio andato in onda a Radio Golfo 99. Renda però si mostrerà contrariato dai metodi poco professionali usati dal giornalista.

La scelta di Michele nelle prossime puntate Un posto al sole

Sebbene le rivelazioni di Agata abbiano permesso a Saviani di scoprire dove era stato sepolto Assane, il giornalista deciderà di mentire alla polizia sulla soffiata avuta dalla sensitiva.

Nel tentativo di proteggere la medium, Michele ometterà di dire che la scoperta del luogo in cui era stato sepolto Assane è avvenuta grazie al sogno rivelatore.

Damiano non sarà a conoscenza delle intenzioni di Saviani di proteggere la donna, e quando scoprirà che lui avrà taciuto un dettaglio così importante, reputerà i gesti del giornalista come l’ennesima prova di un comportamento poco professionale.

Upas, possibili sviluppi sul caso Assane

Sarà solo Renda a conoscere la verità sull’operato di Michele, e sul fatto che dietro il contributo fornito dal giornalista nella risoluzione del caso ci sarà in realtà il suggerimento di una sensitiva. Saviani deciderà di tacere questo “dettaglio” agli agenti, ma Damiano riuscirà in qualche modo a scoprire la fonte dell’uomo.

Tuttavia non possiamo escludere che in futuro il coinvolgimento di Agata possa emergere, magari a seguito di alcuni controlli sul telefono del giornalista. Come potrebbe riuscire a spiegare il fatto che non vi siano telefonate tra lui e altri utenti coinvolti nel caso, nell’eventualità che il suo telefono venisse controllato? Sicuramente questo diventerebbe un problema serio per Michele.

Quello che invece sembra avere quasi certamente guai fin da subito è Gagliotti, che con il ritrovamento del corpo di Assane rischierà di finire in un mare di guai. Gennaro però potrebbe trovare un capro espiatorio in Okono, ovvero l’altro bracciante che – dietro suo preciso ordine – aveva provveduto a far sparire il corpo del ragazzo. Ma sarà disposto Okono a pagare per le azioni di Gagliotti?

Se volete scoprire insieme a noi qualcosa di più su questa nuova trama, vi invitiamo a seguirci.