Una nuova soap turca si prepara a debuttare nel pomeriggio di Canale 5: Io sono Farah (titolo originale Adim Farah) arriverà sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 28 luglio. Pronti a scoprire qualcosa di più?

Io sono Farah, trama della serie tv

Farah Ersadi è una donna iraniana di 28 anni che, durante la sua fuga dall’Iran verso la Francia sei anni fa, si è vista costretta a fermarsi a Istanbul dopo aver appreso di essere incinta. Inizia così a vivere in Turchia come immigrata clandestina. Suo figlio, Kerimsah, nasce affetto da una grave malattia rara, caratterizzata da un sistema immunitario estremamente fragile, il che richiede un ambiente sterile per la sua sopravvivenza.

Farah ha conseguito la laurea in medicina presso l’Università d’Ahvaz Jundishapur, ottenendo risultati eccellenti. Tuttavia, per sostenere se stessa e il giovane figlio, accetta un impiego come donna delle pulizie per il gangster Tahir Lekesiz, con il quale sviluppa anche una relazione. La giovane madre è determinata a garantire un’esistenza dignitosa a suo figlio e cerca di risparmiare ogni risorsa possibile per permettergli di ricevere le cure necessarie in una clinica francese.

Il mondo di Farah subisce un nuovo sconvolgimento quando diventa testimone di un omicidio della mafia, avvenuto in una delle case in cui svolge le sue faccende domestiche. Costretta a ripulire la scena del crimine, si ritrova a essere un testimone scomodo, braccata dalla mafia. La responsabilità di proteggerla ricade su Tahir Lekesiz, un uomo solo con un passato legato a un leader mafioso. Quando si scopre che la vittima era un poliziotto, le complicazioni si intensificano, mettendo alla prova i sentimenti tra Tahir e Farah in un pericoloso gioco di vita o di morte.

Io sono Farah, il cast

Prodotta da 03 Medya e diretta da Recai Karagoz, la serie turca Adim Farah è andata in onda su Fox TV dal 1° marzo 2023. Fanno parte del cast i seguenti attori che interpretano i rispettivi personaggi:

Demet Özdemir – Farah Ersadi

Engin Akyürek – Tahir Lekesiz

Firat Tanis – Mehmet Kosaner

Mehmet Kosaner Lale Basar – Perihan Kosaner

Mert Dogan- Bekir Akinci

Derya Pinar Ak – Gönül Kosaner

Burcu Türünz – Bade Akinci

Fikret Urucu – Haydar, Hydar

Rastin Paknahad – Kerimsah

Kemal Burak Alper – Ilyas

Sinan Arslan – Adel



Senan Kara – Vera Akinci

Ramazan Akcan – Erhan

Ali Sürmeli – Orhan Kosaner

Mustafa Avkiran – Ali Galip Akinci

Oktay Çubuk – Kaan Akinci

Olimpia Ahenk – Yasemin

Alper Türedi – Hamza

Fin dalle prime immagini, siamo sicuri che in molti riconosceranno nel cast della serie, alcuni personaggi già noti anche al pubblico italiano. Tra questi spicca il nome di Demet Özdemir, che in questa nuova serie vestirà i panni della protagonista, ma che ha già preso parte ad altre serie tv turche andate in onda recentemente in Italia. Özdemir è stata infatti l’indimenticata Sanem Aydin in Daydreamer – Le ali del sogno.

I fans più attenti poi, non faranno fatica a riconoscere tra gli attori turchi, anche alcuni volti già visti nell’altra soap turca Yargi – Segreti di famiglia.

Adim Farah, qualche curiosità extra sulla nuova dizi turca

Scritta da Deniz Dargi, Cem Görgeç e Cenk Bogatur, la serie tv turca è un adattamento di quella argentina “La chica que limpia“.

Adim Farah è composta da due stagioni, per un totale di 27 episodi della durata di 140 minuti ciascuno. Per far fronte alle esigenze di programmazione, Mediaset ridurrà la durata delle puntate a 40/45 minuti ciascuna.

Io sono Farah, quando in TV?

Dopo numerosi rinvii, il serial turco debutterà lunedì 28 luglio alle 15:33 su Canale 5. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, la rete del Biscione trasmetterà due episodi inediti, che ci terranno compagnia fino alle 17:15 circa.

Dopo la messa in onda, le puntate saranno disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity per la visione gratis on demand.