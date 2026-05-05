Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 5 maggio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 5 maggio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sul lavoro sentite l’esigenza di far valere le vostre ragioni: non siate troppo irruenti se qualcuno non vi segue alla vostra velocità. In amore, il cuore batte forte: chi è single farebbe bene a guardarsi intorno con fiducia. Salute: scaricate l’energia in eccesso con un cercando di fare movimento.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questo periodo siete indiscussi protagonisti, specialmente per quanto riguarda la stabilità economica. Sul lavoro potreste ricevere una proposta interessante o concludere un accordo vantaggioso. In amore, la vostra proverbiale pazienza sarà premiata: è il momento ideale per costruire basi solide con il partner. La salute è in netto recupero, ma non trascurate il riposo notturno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

L’influenza di Venere nel vostro cielo rende i sentimenti al primo posto. Se siete in coppia, vivrete momenti di grande complicità; per i single i nuovi incontro sono favoriti. Nel lavoro, Mercurio vi assiste regalandovi una lucidità mentale invidiabile per risolvere vecchie pendenze. Per la salute, curate l’alimentazione: evitate gli eccessi a tavola.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In amore è un periodo di grande serenità, anche se potreste sentirvi un po’ malinconici. Sul lavoro è consigliabile muoversi con cautela: evitate scelte impulsive e ponderate bene ogni investimento o cambiamento di rotta. Salute: siete in una fase di profonda introspezione che giova alla vostra testa.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il vostro carisma è alle stelle e vi permette di brillare nel lavoro dove tutto procede verso il successo. In amore, la passione si riaccende: cercate di vivere le emozioni senza troppi timori oppure eccessive gelosie. Per la salute, attenzione a non accumulare troppa stanchezza fisica.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La giornata di oggi richiede una gestione oculata del tempo. Nel lavoro, la vostra precisione sarà fondamentale per evitare piccoli intoppi burocratici. In amore, cercate di essere meno critici nei confronti di chi vi sta accanto e lasciate più spazio alla tenerezza. Salute: potreste risentire di un po’ di stress: concedetevi una pausa.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Un ritrovato equilibrio vi permette di affrontare le sfide con un sorriso. Oggi in amore le relazioni che hanno vacillato di recente trovano un terreno di confronto più sereno. Sul lavoro è un periodo di semina: i risultati arriveranno. La salute è buona.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sentite il bisogno di fare chiarezza in amore, quindi non abbiate paura di esprimere ciò che provate, anche a costo di sembrare vulnerabili. Per il lavoro, si prospettano novità interessanti e il consolidamento di un ruolo. La salute richiede attenzione alla zona cervicale o alla schiena.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In amore, siete pronti per grandi scelte: chi desidera un cambiamento radicale ha il vento in poppa. Nel lavoro la creatività è la vostra arma vincente; sfruttatela per proporre nuove idee. La vostra voglia di libertà si riflette sulla salute, donandovi un’energia contagiosa

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La concretezza è il vostro punto di forza. Nel lavoro, state seminando bene e i riconoscimenti arriveranno anche grazie alla vostra serietà. Per la salute, cercate di non chiudervi troppo in voi stessi. In amore, è necessario affrontare un discorso rimasto in sospeso per ritrovare la piena armonia di coppia.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Avete una grande voglia di cambiare vita e di rinnovare la vostra routine. Sul lavoro potreste sentirvi stretti nelle solite mansioni: quindi il consiglio è guardatevi intorno. In amore, il desiderio di novità potrebbe portarvi a vivere avventure stimolanti. La salute è discreta, ma attenzione alle articolazioni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

L’intuizione è il vostro faro. In amore, seguite il vostro sesto senso: vi porterà verso la direzione giusta per il vostro benessere emotivo. Nel lavoro, è un momento di attesa produttiva; non forzate la mano e lasciate che le cose facciano il loro corso. Per quanto riguarda la salute, la meditazione o la musica possono aiutarvi a ritrovare la calma interiore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.