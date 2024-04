Vincita stellare ad Affari Tuoi 2024: Giorgio e Valentina si sono portati a casa ben 200 mila euro. I due giovani, nella puntata andata in onda su Rai1 giovedì 25 aprile 2024, hanno rischiato fino alla fine, rifiutando tutte le offerte del dottore. Vediamo chi erano e qual è stato il loro percorso.

Affari Tuoi, il pacchista Giorgio vince 200 mila euro

È stata una partita entusiasmante quella andata in onda giovedì 25 aprile su Rai1. Il pacchista di Affari Tuoi, scelto dalla fortuna, è stato Giorgio accompagnato da sua moglie Stefania. Giorgio è un comandante, lavora al Porto di Genova e guida una ‘bettolina’, cioè porta provviste alle petroliere.

La coppia, sposata da 9 mesi e fidanzata da 5 anni, quindi giocava per la Liguria. Dopo 33 puntate come concorrente, il primo pacco aperto da Giorgio è stato quello di 300 mila euro. Poco dopo è arrivato anche quello di 100 mila euro ma i due giovani hanno avuto il coraggio di credere in se stessi e rifiutare le offerte del dottore.

Alla fine si sono ritrovati con due pacchi rossi: uno da 5 mila euro e l’altro da 200 mila euro. È stata soprattutto Stefania a decidere di aprire il loro pacco, il numero 3: “Siamo stati coraggiosi fino ad ora, io andrei avanti. Come siamo noi: o tutto, o niente“. I due hanno quindi rifiutato 65 mila euro. Nel 3 c’erano ben 200 mila euro. Anche il conduttore Amadeus non ha trattenuto l’emozione e si è congratulato con i novelli sposi. Si tratta di una delle vincite più alte registrate in questa edizione di Affari Tuoi.

Ascolti record per il game show

È un’edizione da record quella di Affari Tuoi. Il game show, condotto da Amadeus, sta registrando ottimi ascolti. Il meccanismo è molto semplice, ogni concorrente è associato ad una Regione. Il pacchista di puntata ha l’opportunità di vincere 300 mila euro in gettoni d’oro. I pacchi sono infatti distribuiti uno per Regione. Un gioco che punta tutto sulla fortuna ma anche sul coraggio, come hanno dimostrato Giorgio e Stefania.