Alessia e Davide di Temptation Island 2023 stanno ancora insieme oppure no? Cosa è successo alla coppia di concorrenti protagonisti dell’ultima edizione del reality show dei sentimenti? Scopriamolo insieme!

Alessia e Davide di Temptation Island 2023: cosa è successo dopo il falò di confronto?

Temptation Island si è concluso da più di un mese, ma le storie d’amore dei protagonisti e concorrenti continuano a incuriosire il pubblico di Canale 5 (e non)! Tra le coppie dell’ultima edizione quella formata da Alessia Bottiglia e Davide Rosati ha destato grande interesse da parte del pubblico. Dopo un falò di confronto chiarificatore con i due che hanno deciso di uscire come coppia dal reality show dei sentimenti, tutto è cambiato quando Alessia e Davide si sono presentati un mese dopo il falò da Filippo Bisciglia. In quell’occasione Davide ha confessato di averci ripensato e di volersi prendere un momento di riflessione dopo una lunga relazione messa in crisi dal tradimento di Alessia.

Alcune settimane Alessia tramite i suoi profili social aveva rivelato di non essere felice precisando: “Se sono felice? Bella domanda! No non lo sono. Ho una sensazione di vuoto, sto cercando di riempirmi facendo cose che mi fanno stare bene”. A distanza di diverse settimane cosa è successo tra i due?

Alessia e Davide di Temptation Island 2023 stanno ancora insieme?

Alessia di Temptation Island 2023 nelle ultime ore è tornata protagonista sui social dove ha risposato ad una serie di domande da parte dei followers. In particolare un utente ha chiesto in che rapporti è con Davide Rosati dopo l’avventura televisiva di Temptation. Alessia ha risposto confessando:

“Ogni tanto ci parliamo, il rapporto è cambiato, comunque è una persona che ha fatto parte della mia vita per 11 lunghi anni. Ci stiamo prendendo i nostri spazi, ci stiamo vivendo le nostre amicizie. Un po’ di lontananza ci farà bene, ne abbiamo parlato molto. Non nego che i momenti di malinconia dati dai ricordi ci sono. Mi capita di fermarmi a pensare, soprattutto quando sono sola. Quello che vorrei è che entrambi stiamo bene. Nulla di più, per me la felicità di entrambi è la priorità”.

Infine alla domanda se sente o meno la mancanza di Davide, Alessia ha rivelato: “mi manca sentire la sua mancanza. Davide mi manca, mi manca tutto quello che eravamo. Però si va avanti…“. Cosa succederà tra i due: torneranno insieme?