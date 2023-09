Mirko Brunetti e Greta Rossetti sono stati una delle coppie più chiacchierate di questa edizione di Tempation Island. Il ragazzo ha lasciato, dopo 5 anni di convivenza, la sua ex Perla Vatiero e ha deciso di fidanzarsi ufficialmente con la tentatrice Greta. A distanza di qualche mese, però, la coppia sembra già avere qualche problema. Vediamo insieme il perché.

Mirko e Greta si sono lasciati? Tra i due c’è di mezzo Perla

Meno di un mese fa abbiamo visto Mirko e Perla confrontarsi per la prima volta dopo la loro rottura all’interno dello studio di Uomini e Donne. I due ex fidanzati, che avevano partecipato insieme a Temptation Island, si erano presentati insieme alle loro dolci metà conosciute all’interno del programma. In particolare Mirko e Greta, dopo essersi fatti un tatuaggio insieme, avevano raccontato di pensare a convivere. La loro storia quindi, condita di storie e foto sui social, era apparsa molto solida. Ma qualcosa sembra essersi spezzato.

Mirko e Perla (i due ex) si sono ritrovati infatti alla stessa sfilata della Milano Fashion Week in un evento in cui c’erano anche altri concorrenti di Tempation Island come Francesca Sorrentino, Manuel Marascio e Isabella Recalcati.

Nulla di male se non fosse che Greta, in una storia sul suo profilo social, ha raccontato ai follower di essere rimasta all’oscuro della presenza di Perla e averlo scoperto solo in seguito vedendo le storie simili.

“Non so come gli sia venuto in mente di fare una roba del genere perché è proprio fuori di testa. Dopo che sbaglia, no ad andare all’evento e a vedersi con Perla perché anzi gli ho consigliato io di vedersi, di scriversi e chiarire, però a differenza sua se vedo un mio ex lui è il primo a saperlo. Io sono arrabbiata con lui perché lui mi ha detto bugie, io non lo sapevo. Sapevo che doveva andare all’evento, sapeva che c’era lei e non me l’ha detto.

Ho chiesto se l’aveva salutata e lui ha detto di no. L’ho scoperto dopo nelle storie. Mettetevi nei miei panni, tu da donna non ti fidi soprattutto quando veniamo già da un’episodio di bugia e non mi va di raccontarlo ma io mi devo difendere. Invece di dimostrarmi mi ha detto un’altra bugia. Voi vi fidereste? Lui è liberissimo di fare e vedere chi vuole ma quando mi dicono le bugie la fiducia la perdi in un attimo e la cosa peggiore invece di chiamarmi e che va a mettere una storia e a infangare me e a parlare sui social. Questo è teatro, avrei voluto chiarire con lui per il nostro bene non fare questo. Non avevo mai detto che la nostra relazione è finita ma usare la nostra relazione come teatrino sui social mi fa troppo schifo e mi fa male. Non mi interessa più ci sono rimasta troppo male”.

Cosa aveva detto Mirko

Se Perla sui social aveva chiarito di non sapere della presenza di Mirko all’evento, diversa è la situazione del giovane. Il ragazzo sui social ha scritto: “Ragazze/i eccomi. Mi sono preso del tempo perché è una situazione che non mi fa stare bene, anzi ci sto di m…a. La mia priorità era chiarire la situazione con Greta e farle capire la semplicità della dinamica di quanto accaduto.

Sempre per Greta, mi sono accertato di non andare all’evento nello stesso orario di Perla proprio per evitare fraintendimenti e gossip. Ma non avrei mai immaginato di dover giustificare niente del genere. Se questo basta a creare dubbi su di me, dopo che ho acconsentito a cene ed uscite con EX ed averla comunque difesa a mie spese, va benissimo ma ancora una volta mi sento di poter andare a testa alta“.

Poi ha aggiunto: “Apro e chiudo parentesi. La storia con Perla è finita insieme a Temptation Island. Chiunque voglia alimentare altro, sappiate che lo fa in malafede e perché fa comodo così“.

Momento di crisi o primi segnali di rottura? Lo scopriremo alla prossima storia sui social.